Millonarios no termina la temporada: amistoso contra grande de México

La Liga BetPlay 2025 de clausura llegó a su fin para Millonarios de manera anticipada tras haber empatado en el compromiso de la jornada 19 ante Envigado, partido que los dejó matemáticamente sin opciones de disputar los cuadrangulares.

Sin duda alguna este fue uno de los peores años deportivos del cuadro 'embajador', habiendo sufrido eliminaciones a nivel nacional e internacional y varias bajas. Aún así, las directivas del equipo le seguirán apostando al proyecto de Hernán Torres para 2026 y en este camino el estratega tolimense tendría un nuevo reto ante Cruz Azul.

Millonarios y Cruz Azul estarían a pocos detalles de jugar un amistoso

La primera fase de la Liga MX de apertura 2025 también llegó a su fin de la mejor manera tras haberse disputado 17 fechas en las que justamente Cruz Azul fue uno de sus principales protagonistas al haber terminado en la tercera casilla con 35 unidades, habiendo caído en solo dos oportunidades a lo largo del torneo.

Como preparación para la siguiente fase, el cuadro mexicano estaría planeando llevar a cabo un partido amistoso en Estados Unidos de cara los cruces que se lleguen a dar en la "liguilla" y si pueden seguir avanzando en la competencia.