Dom, 09/11/2025 - 19:22
Millonarios no termina la temporada: amistoso contra grande de México
Millonarios se despidió de la Liga BetPlay, pero Hernán Torres tendría una última prueba ante un grande de México.
La Liga BetPlay 2025 de clausura llegó a su fin para Millonarios de manera anticipada tras haber empatado en el compromiso de la jornada 19 ante Envigado, partido que los dejó matemáticamente sin opciones de disputar los cuadrangulares.
Sin duda alguna este fue uno de los peores años deportivos del cuadro 'embajador', habiendo sufrido eliminaciones a nivel nacional e internacional y varias bajas. Aún así, las directivas del equipo le seguirán apostando al proyecto de Hernán Torres para 2026 y en este camino el estratega tolimense tendría un nuevo reto ante Cruz Azul.
Millonarios y Cruz Azul estarían a pocos detalles de jugar un amistoso
La primera fase de la Liga MX de apertura 2025 también llegó a su fin de la mejor manera tras haberse disputado 17 fechas en las que justamente Cruz Azul fue uno de sus principales protagonistas al haber terminado en la tercera casilla con 35 unidades, habiendo caído en solo dos oportunidades a lo largo del torneo.
Como preparación para la siguiente fase, el cuadro mexicano estaría planeando llevar a cabo un partido amistoso en Estados Unidos de cara los cruces que se lleguen a dar en la "liguilla" y si pueden seguir avanzando en la competencia.
Para ello, Millonarios habría sido el rival ideal para que el equipo comandado por el estratega argentino, Nicolás Larcamón, se siga preparando, no solo tomando en cuenta la grandeza y plantilla de lujo con la que cuenta el equipo bogotano, sino porque ya quedó libre de compromisos para lo que resta de 2025, por lo que estarían ultimando detalles para jugar el 16 de noviembre en San José, California.
‼️ A falta de confirmación y de la organización, Cruz Azul estaría midiéndose el 16 de noviembre a @MillosFCoficial 🇨🇴 en San José California 🇺🇸, previo a su ingreso a la liguilla. pic.twitter.com/J9eX17DguW— 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻♂️ (@cordova_sports) November 6, 2025
Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay
El calendario deportivo en el FPC todavía no llega a su fin y Millonarios tendría todavía un último partido por asumir, el cual será en el marco de la fecha 20 contra Boyacá Chicó. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre en el Estadio La Independencia.
