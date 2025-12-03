Millonarios perdería figura clave para 2026: se cayó su renovación

Se trata de Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, cuyas etapas con la camiseta albiazul han llegado a su fin. Ninguno de los tres logró consolidarse como una pieza clave dentro del once titular, por lo que la directiva tomó la decisión de no extender sus vínculos contractuales.

Uno de los casos más llamativos es el del defensor Vargas, quien fue referente del club por un largo tiempo. El costarricense optó por no renovar su contrato y presentó formalmente su carta de salida. Desde la institución tampoco hubo una oferta concreta para retenerlo, y tras un acuerdo de ambas partes acabó dejando el equipo

Con estas cuatro salidas, Millonarios da un paso firme hacia una transformación que podría ir aún más lejos. Fuentes cercanas al club revelan que otros nombres importantes estarían considerando su futuro.

Según la información del periodista Julián Capera, ese el caso del arquero Iván Arboleda, quien no ha logrado consolidarse como titular indiscutido y estaría en conversaciones para dejar el equipo. Aunque hay intenciones para su continuidad, su marcha sería casi un hecho.