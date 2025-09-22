Millonarios pierde otro referente: fichaje confirmado en Venezuela

Millonarios sigue sin levantar cabeza en el Fútbol Profesional Colombiano, el rendimiento irregular que han tenido los equipos en las distintas competencias que se han llevado a cabo han obligado a que se lleven a cabo reestructuraciones dentro de las plantillas.

En la rama femenina tampoco se pasa por un buen momento, terminó una nueva edición de la Liga BetPlay en la que quedaron eliminados de los cuadrangulares finales y tuvieron que ver nuevamente campeón a Deportivo Cali. Frente a esta situación el equipo ya se comenzó a desarmar y una de sus figuras, Angie Castañeda, ya se despidió del club.

Angie Castañeda sale de Millonarios y es fichada en Venezuela

Una nueva edición de la Copa Libertadores está a punto de comenzar y los representantes de Colombia son Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, dejando a Millonarios nuevamente con las manos vacías en cuanto a participaciones internacionales.

Los equipos que si estarán presentes en la competencia se comienzan a reforzar de la mejor manera con fichajes de lujo, Santa Fe ya tomó la delantera con más de 5 incorporaciones como Ysaura Viso, Juana Ortegón, entre otras 'joyas'. Otro club que no se hizo esperar en cuanto a nuevos fichajes fue ADIFFEM, escuadra venezolana que le arrebató referente a Millonarios.