Millonarios prepara refuerzo de lujo: hay avance en su renovación
Millonarios no se queda de brazos cruzados ante su mal momento deportivo y prepara renovación de lujo.
Millonarios no ha tenido un buen inicio en el segundo semestre de la temporada 2025 y los resultados negativos lo han llevado no solo a estar en la última casilla de la tabla de posiciones, sino también a haberse dado por concretada la salida de David González de su cargo como director técnico.
Las directivas de la 'tricolor' reaccionaron rápidamente ante la salida de González y confirmaron rápidamente la incorporación de Hernán Torres en el cargo. Para este proyecto dirigido por el tolimense, se está apostando en reforzar la plantilla de jugadores, por lo que la renovación de Jorge Arias sería una de las prioridades.
Millonarios habría empezado planes de renovación con Jorge Arias
El cuadro 'embajador' se está reestructurando en busca de salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y volver a concertarse con la hinchada que está descontenta por el mal momento que han venido pasando.
Se espera que la situación comience a mejorar con la llegada de un ídolo de la institución, Hernán Torres, pero este no deberá ser el único movimiento que deberán hacer si quieren que la situación mejore, ya que lo que se pidió desde el principio de la temporada era inversión en la plantilla de jugadores, con fichajes de alta categoría que pudieran llenar los vacíos de grandes figuras como Falcao, Cataño y Montero.
Frente a esta situación, se está hablando de la renovación de uno de los jugadores que se ha venido convirtiendo en referente y que porta la cinta de capitán, el defensor Jorge Arias. Según informó el periodista deportivo, Mariano Olsen, Millonarios ya habría dado inicio a esta negociación en la que hay buena voluntad por parte del zaguero de 32 años.
VOLUNTAD DE RENOVACIÓN@MillosFCoficial inició la gestión para renovar el contrato del zaguero central JORGE ARIAS (32) que finaliza el 31 de diciembre. pic.twitter.com/yBZDdk0Ynd— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 25, 2025
¿Cómo le ha ido a Jorge Arias en Millonarios?
El defensor nacido en Valledupar arribó a Bogotá para jugar en Millonarios a inicios de la temporada 2023 y se convirtió en una pieza fundamental en la zona defensiva, tanto para Gamero, como para González. Ha conseguido sumar 116 partidos en distintas competencias, más de 8.400 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con cuatro goles, dos asistencias y dos títulos, la Liga BetPlay en 2023 y la Superliga en 2024.
