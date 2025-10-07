Millonarios reaccionó y rompió el silencio: sentido mensaje para Russo

Hace ocho años en diciembre de 2017, Millonarios celebraba junto con Miguel Ángel Russo un nuevo título en la Liga BetPlay que quedará recordado para toda la historia por haber vencido a su acérrimo rival, Independiente Santa Fe en la primera ocasión que se vieron las caras para definir un campeonato.

En aquel segundo semestre del 2017, la salud de Miguel Russo se había agraviado por un cáncer de vejiga y de próstata. De hecho, hubo partidos en los que Hugo Ernesto Gottardi dirigió desde la raya por la imposibilidad de que Miguelo estuviera en el banquillo.

Ocho años más tarde, a Miguel Russo tomó las riendas de Boca Juniors en el Mundial de Clubes y quedó demostrado que su salud ya estaba muy deteriorada. En el banquillo ‘Xeneize’ se le vio sentado en un banco sumamente cansado y tras dirigir, tenía que ser hospitalizado por algunos exámenes que se estaba haciendo y que no salieron de la mejor manera.

Septiembre y los comienzos de octubre han sido dedicados para sus tratamientos y el lunes 6, se confirmó por medio de un comunicado de Boca Juniors que su pronóstico de salud es reservado. Ante esta situación, Millonarios rompió el silencio y reaccionó al delicado estado del entrenador.

EL MENSAJE DE MILLONARIOS PARA MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Pase lo que pase, evidentemente, Miguelo dejó un legado grande en Millonarios por ganar la estrella número quince de la historia del club albiazul, y, como si fuera poco, por haber alzado el trofeo ante Independiente Santa Fe. Es el primer entrenador en conseguir el título embajador frente a su rival de patio.

Bajo ese panorama sensible, Millonarios se pronunció a través de las redes sociales en donde le desean mucha fortaleza en estos momentos delicados, “desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! “Todo se cura con amor”.

Había incertidumbre, pues desde hace algunos días, varios clubes, inicialmente de Argentina colmaron a la familia de Miguel y al propio entrenador con mensajes y hasta ahora, el equipo albiazul por donde pasó del 2017 al 2018 se pronunció con un sentido mensaje.