Millonarios recibe duro golpe para 2026: se le cayó refuerzo estelar

Se trata de Brayan Vera, jugador del Real St Lake que era opción en la lista de refuerzos del onceno embajador. El mediocampista con pasado en América de Cali se perfilaba como uno de los jugadores que tenía en carpeta la dirección deportiva, pero todo apunta a que ya tiene un acuerdo con su próximo equipo.

La información revelada por Fabrizio Romano revela que el futbolista colombiano seguirá en la MLS. Después de su paso por St Lake, el cafetero llegará como refuerzo del Montreal FC. El conjunto canadiense pagará 1,5 millones de dólares más bonos por su fichaje. Un movimiento que se confirmaría en las próximas semanas.

Con la llegada de Vera a Montreal, el equipo de Torres seguirá buscando refuerzos para el medio campo. El cuadro bogotano, que aseguró su participación en la Copa Sudamericana, no quiere repetir lo del año anterior ante Once Caldas y busca armar una plantilla competitiva para pelear en ambos torneos.

En la casa azul se esperan varios movimientos en la plantilla. El elenco bogotano busca reforzar su zona lateral, el medio campo y sumar un atacante de referencia tras no haber podido encontrar una figura que llenará el espacio que dejó Falcao García hace varios meses.