Millonarios recibe duro golpe para 2026: se le cayó refuerzo estelar
El elenco embajador busca armar un equipo competido para la Liga Betplay y la Sudamericana 2026.
Millonarios trabaja de cara a lo que será la temporada 2026. El elenco embajador bajo el mando de Hernán Torres sabe que tiene el reto de hacer una campaña importante para el siguiente año y por ello con la llegada del nuevo director deportivo ya se analizan los posibles refuerzos y las salidas en el plantel del cuadro azul.
Una de las noticias que recibió el cuadro capitalino en las últimas horas llegó desde Norteamérica. Un jugador que estaba entre las caras seguidas por el cuadro bogotano como posible refuerzo llegó a un acuerdo con un equipo internacional para dar su siguiente paso profesional.
Se trata de Brayan Vera, jugador del Real St Lake que era opción en la lista de refuerzos del onceno embajador. El mediocampista con pasado en América de Cali se perfilaba como uno de los jugadores que tenía en carpeta la dirección deportiva, pero todo apunta a que ya tiene un acuerdo con su próximo equipo.
La información revelada por Fabrizio Romano revela que el futbolista colombiano seguirá en la MLS. Después de su paso por St Lake, el cafetero llegará como refuerzo del Montreal FC. El conjunto canadiense pagará 1,5 millones de dólares más bonos por su fichaje. Un movimiento que se confirmaría en las próximas semanas.
Con la llegada de Vera a Montreal, el equipo de Torres seguirá buscando refuerzos para el medio campo. El cuadro bogotano, que aseguró su participación en la Copa Sudamericana, no quiere repetir lo del año anterior ante Once Caldas y busca armar una plantilla competitiva para pelear en ambos torneos.
En la casa azul se esperan varios movimientos en la plantilla. El elenco bogotano busca reforzar su zona lateral, el medio campo y sumar un atacante de referencia tras no haber podido encontrar una figura que llenará el espacio que dejó Falcao García hace varios meses.
🚨🇨🇦 Excl: Brayan Vera, set to join Montreal from Real Salt Lake on $1.5m fee plus add-ons. pic.twitter.com/i7nOaWMXFu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025
Millonarios sabe que para el primer semestre de 2026 tendrá que meterse en la pelea por el título. Los azules ganaron su última estrella en 2023-1, en la recordada final ante Nacional y desde allí se han quedado a portas de llegar a la final en más de una ocasión.
Se espera que el elenco al mando de Hernán Torres retome los trabajos a mediados de diciembre, pensando en el arranque de la temporada 2026. El equipo capitalino sabe que corre contra el reloj debido a que el siguiente torneo dará inicio el 15 de enero, para terminar antes por el inicio de la Copa del Mundo.
