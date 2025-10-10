Millonarios recupera a un referente para el cierre de la Liga Betplay

Después de un largo proceso de rehabilitación, el volante bogotano volvió a ponerse los guayos este viernes 10 de octubre. La última vez que Silva disputó un encuentro oficial fue el 11 de febrero ante Llaneros, partido en el que sufrió una lesión que lo obligó a pasar por un tratamiento prolongado.

En total, se perdió 32 compromisos, una ausencia que el conjunto azul sintió profundamente tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Pese a que su reincorporación a la práctica colectiva es una gran noticia, el cuerpo técnico aclaró que aún no estará disponible para el próximo duelo frente al Deportivo Pereira.

El retorno del capitán llega en un momento clave de la temporada, cuando el equipo dirigido por David González busca consolidarse entre los ocho mejores del campeonato. Tras un inicio irregular, los embajadores comienzan a mostrar signos de recuperación. La reciente victoria 2-1 sobre el América de Cali permitió escalar al puesto 13 de la tabla y quedar a tan solo tres puntos de la zona de clasificación. En este contexto, la presencia del líder espiritual del plantel puede convertirse en el impulso anímico que necesitan para pelear un cupo en los cuadrangulares finales.

Contar nuevamente con Silva no solo representa recuperar a un futbolista experimentado, sino también al motor emocional del grupo. Su influencia va más allá del terreno de juego: es la voz que guía, el ejemplo de compromiso y el enlace entre el entrenador y sus compañeros. Desde su rol de mediocampista creativo, el capitán aporta visión de juego, precisión en el pase y una capacidad de liderazgo que resulta invaluable en los momentos de presión. “El Capitán ha vuelto” no es solo una frase de celebración, sino una señal de esperanza para los hinchas que confían en el resurgir del equipo.