Vie, 10/10/2025 - 17:06
Millonarios recupera a un referente para el cierre de la Liga Betplay
El elenco embajador se alista para un remate de campeonato de alta exigencia.
Millonarios vuelve a tener entre sus filas a uno de sus referentes más importantes. David Mackalister Silva regresó a los entrenamientos luego de una extensa recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas por más de siete meses.
La noticia fue confirmada por Millonarios FC a través de sus redes sociales, despertando la alegría y el entusiasmo de la afición capitalina. “¡El Capitán ha vuelto!”, publicó el equipo en su cuenta oficial, acompañando el mensaje con imágenes del mediocampista trabajando junto al grupo principal.
Después de un largo proceso de rehabilitación, el volante bogotano volvió a ponerse los guayos este viernes 10 de octubre. La última vez que Silva disputó un encuentro oficial fue el 11 de febrero ante Llaneros, partido en el que sufrió una lesión que lo obligó a pasar por un tratamiento prolongado.
En total, se perdió 32 compromisos, una ausencia que el conjunto azul sintió profundamente tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Pese a que su reincorporación a la práctica colectiva es una gran noticia, el cuerpo técnico aclaró que aún no estará disponible para el próximo duelo frente al Deportivo Pereira.
El retorno del capitán llega en un momento clave de la temporada, cuando el equipo dirigido por David González busca consolidarse entre los ocho mejores del campeonato. Tras un inicio irregular, los embajadores comienzan a mostrar signos de recuperación. La reciente victoria 2-1 sobre el América de Cali permitió escalar al puesto 13 de la tabla y quedar a tan solo tres puntos de la zona de clasificación. En este contexto, la presencia del líder espiritual del plantel puede convertirse en el impulso anímico que necesitan para pelear un cupo en los cuadrangulares finales.
Contar nuevamente con Silva no solo representa recuperar a un futbolista experimentado, sino también al motor emocional del grupo. Su influencia va más allá del terreno de juego: es la voz que guía, el ejemplo de compromiso y el enlace entre el entrenador y sus compañeros. Desde su rol de mediocampista creativo, el capitán aporta visión de juego, precisión en el pase y una capacidad de liderazgo que resulta invaluable en los momentos de presión. “El Capitán ha vuelto” no es solo una frase de celebración, sino una señal de esperanza para los hinchas que confían en el resurgir del equipo.
¡El Capitán ha vuelto! 1️⃣4️⃣💙🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 10, 2025
⚽ David M. Silva se reintegró completamente al grupo y ya realizó trabajo de campo. pic.twitter.com/1Ztp4uXnQJ
Sin embargo, su reintegración deberá ser paulatina. Después de tantos meses sin competencia, el riesgo de una recaída está presente. Por eso, el cuerpo médico y el técnico González planean administrar sus minutos con precaución, priorizando su plena recuperación antes de exponerlo a la exigencia de los partidos oficiales. La idea es que llegue en óptimas condiciones a las últimas jornadas, donde Millonarios se jugará su clasificación.
El próximo desafío de los azules será el miércoles 15 de octubre, cuando visiten al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Aunque Silva aún no estará disponible, su presencia en los entrenamientos ya es una motivación palpable. La hinchada sueña con volver a verlo comandar el medio campo y, sobre todo, con que su regreso marque el renacer de un equipo que aspira a recuperar su protagonismo en el fútbol colombiano.
