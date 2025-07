Millonarios renovó polémico jugador hasta 2028: hinchas explotan por decisión

Sin duda alguna la temporada 2025 para Millonarios no ha sido la mejor en años, desde el semestre de apertura demostraron bastantes problemas por los resultados y el estado físico de los jugadores, pero ahora están "penando" por la plantilla de jugadores que no logra de convencer del todo a los fanáticos.

El cuadro 'embajador', durante el presente mercado de fichajes, dejó escapar varias figuras como Radamel Falcao, Álvaro Montero y Daniel Cataño, pero este no es el único golpe que sufre la dirigencia y el cuerpo técnico del club, ya que también cuenta con varios jugadores importantes que no se han recuperado en el departamento médico. Aún así intentaron contratar jugadores que se acogieran a las necesidades e idea de González, pero también trajeron de vuelta varios futbolistas que estaban en préstamo, tal como Juan José Ramírez, quien no termina de convencer del todo, pero fue renovado por un año más.

Juan José Ramírez se quedará en Millonarios hasta 2028

Millonarios comenzó también con el "pie izquierdo" el semestre de clausura de la Liga BetPlay y primer verdugo fue La Equidad, el cual lo derrotó con tan solo 10 jugadores en el Estadio de Techo con anotación de Manuel Mónaco justo sobre el cierre del compromiso. Ahora el turno fue de Llaneros, equipo que sorprendió al ganar con gol de Daniel Mantilla en el Estadio El Campín y lo que obligó al cuadro 'embajador' a tomar una contundente decisión en cuanto a un nuevo "refuerzo".

David González no ha podido "levantar cabeza" desde que quedaron eliminados en los cuadrangulares finales de la liga de apertura y la situación puede empeorar anímicamente y la relación con los hinchas se podría quebrar cada vez más luego de darse a conocer que Juan José Ramírez, mediocampista de 23 años, el cual no agrada con su juego dentro del campo, sería renovado por un año más.