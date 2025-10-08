Millonarios resucita: cuentas para clasificar tras la victoria contra América

Millonarios: cuentas y calendario para clasificar a Cuadrangulares tras la fecha 14

Después del triunfo ante América, las cuentas en el cuerpo técnico y la nómina de Millonarios son claras. El equipo capitalino llegó a 17 puntos en 14 jornadas y necesita sumar al rededor de trece unidades más para pelear por un cupo en los ocho mejores de la Liga Betplay.

Ahora el equipo embajador está en el puesto doce de la tabla de posiciones a tres puntos de Deportivo Cali, que ocupa la octava casilla a falta de seis jornadas para el cierre del año. Un partido separa a los de Hernán Torres de la clasificación a semifinales.

Para Millonarios el reto no será sencillo, los azules necesitarán ganar cuatro de los seis partidos que tienen en juego y sus rivales no son fáciles. El primer reto será la visita al Deportivo Pereira en la siguiente jornada. Posteriormente, vendrá un duelo en Bogotá ante Atlético Bucaramanga, un duelo ante el líder parcial de la Liga Betplay.

De allí, los azules serán rivales de Santa Fe y Once Caldas en juegos directos por la pelea en el grupo de los ocho. Para rematar, el elenco embajador jugará ante Envigado que perdió la categoría y Boyacá Chicó que sigue en la pelea por asegurar su permanencia en primera división para 2026.