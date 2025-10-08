Actualizado:
Millonarios resucita: cuentas para clasificar tras la victoria contra América
El equipo de Hernán Torres consiguió un triunfo clave para seguir soñando con los Cuadrangulares.
Millonarios venció al América de Cali en el partido válido por la fecha 14 de la Liga Betplay. El elenco embajador comandado por Hernán Torres se impuso 2-1 ante los escarlatas en una remontada clave para mantenerse en la pelea por la clasificación al grupo de los ocho.
Tras el encuentro clave para meterse en la pelea por cupo a los Cuadrangulares, los azules saben que tienen que seguir en el mismo camino para llegar a semifinales. Los embajadores tienen un calendario complejo y ya hacen cuentas para llegar a la clasificación.
Millonarios: cuentas y calendario para clasificar a Cuadrangulares tras la fecha 14
Después del triunfo ante América, las cuentas en el cuerpo técnico y la nómina de Millonarios son claras. El equipo capitalino llegó a 17 puntos en 14 jornadas y necesita sumar al rededor de trece unidades más para pelear por un cupo en los ocho mejores de la Liga Betplay.
Ahora el equipo embajador está en el puesto doce de la tabla de posiciones a tres puntos de Deportivo Cali, que ocupa la octava casilla a falta de seis jornadas para el cierre del año. Un partido separa a los de Hernán Torres de la clasificación a semifinales.
Para Millonarios el reto no será sencillo, los azules necesitarán ganar cuatro de los seis partidos que tienen en juego y sus rivales no son fáciles. El primer reto será la visita al Deportivo Pereira en la siguiente jornada. Posteriormente, vendrá un duelo en Bogotá ante Atlético Bucaramanga, un duelo ante el líder parcial de la Liga Betplay.
De allí, los azules serán rivales de Santa Fe y Once Caldas en juegos directos por la pelea en el grupo de los ocho. Para rematar, el elenco embajador jugará ante Envigado que perdió la categoría y Boyacá Chicó que sigue en la pelea por asegurar su permanencia en primera división para 2026.
⏱ 90' Termina el partido en El Campín, nos quedamos con lo tres puntos gracias a los goles de Leo y Dewar. ¡VAMOOOOOOOSSSSSS MILLOOOOOOOOSSSSS! 🔥⚽⚽💪Ⓜ️— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025
Ⓜ️ 2-1 👹 |#MFCvAME pic.twitter.com/nlq96WIsCA
Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los azules han recuperado terreno en la tabla de reclasificación, donde los azules acumulan 64 puntos. Este registro los ubica en una posición importante para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.
Millonarios sabe que la clasificación a copas es un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Estadio El Campín, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.
