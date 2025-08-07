Millonarios se despide de otro jugador: lo dejó escapar a Portugal

La presente temporada de Millonarios no es la mejor de todas, ya que desde que inició el semestre de clausura de la Liga BetPlay no ha podido levantar cabeza y ha sumado solo resultados negativos que lo llevan a estar al fondo de la tabla de posiciones con cero puntos tras tres derrotas consecutivas.

David González sin duda alguna no pasa por su mejor momento y ello se podría llegar a dar debido a la gran cantidad de bajas que se dieron durante el mercado de fichajes, en el cual se desarmó la plantilla al dejar escapar a Falcao, Cataño, Montero, entre otras figuras. Ahora, a estas salidas sensibles se podrían llegar a sumar las de dos 'joyas', Daniel Ruíz, quien saldría al fútbol de Rusia y la de Darwin Cortés, defensor quien ya estaría a mínimos detalles de convertirse en jugador de Vitoria SC en Portugal.

Millonarios deja ir a Darwin Cortés rumbo a Portugal

El mercado de fichajes fue un duro golpe para Millonarios, el cual se desarmó y David González todavía no ha logrado encontrar al 11 ideal a pesar de los refuerzos que también se sumaron, en donde llegaron hombres de gran recorrido a nivel nacional e internacional como Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Edwin Mosquera.

Las directivas del cuadro 'embajador' no tienen para nada contentos a los fanáticos del club, quienes ni siquiera decidieron aportar en cuanto a la compra de los abonos, los cuales bajaron su número considerablemente, dándole un impacto considerable a la economía del equipo. Aunque la situación podría seguir empeorando considerablemente, ya que las salidas se siguen anunciando, en esta ocasión protagonizada por la joven figura por Darwin Cortes.