Millonarios se despide de otro jugador: lo dejó escapar a Portugal
Millonarios se sigue desarmando y deja ir a otra 'joya' hacia el fútbol internacional para jugar en la liga de Portugal.
La presente temporada de Millonarios no es la mejor de todas, ya que desde que inició el semestre de clausura de la Liga BetPlay no ha podido levantar cabeza y ha sumado solo resultados negativos que lo llevan a estar al fondo de la tabla de posiciones con cero puntos tras tres derrotas consecutivas.
David González sin duda alguna no pasa por su mejor momento y ello se podría llegar a dar debido a la gran cantidad de bajas que se dieron durante el mercado de fichajes, en el cual se desarmó la plantilla al dejar escapar a Falcao, Cataño, Montero, entre otras figuras. Ahora, a estas salidas sensibles se podrían llegar a sumar las de dos 'joyas', Daniel Ruíz, quien saldría al fútbol de Rusia y la de Darwin Cortés, defensor quien ya estaría a mínimos detalles de convertirse en jugador de Vitoria SC en Portugal.
Millonarios deja ir a Darwin Cortés rumbo a Portugal
El mercado de fichajes fue un duro golpe para Millonarios, el cual se desarmó y David González todavía no ha logrado encontrar al 11 ideal a pesar de los refuerzos que también se sumaron, en donde llegaron hombres de gran recorrido a nivel nacional e internacional como Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Edwin Mosquera.
Las directivas del cuadro 'embajador' no tienen para nada contentos a los fanáticos del club, quienes ni siquiera decidieron aportar en cuanto a la compra de los abonos, los cuales bajaron su número considerablemente, dándole un impacto considerable a la economía del equipo. Aunque la situación podría seguir empeorando considerablemente, ya que las salidas se siguen anunciando, en esta ocasión protagonizada por la joven figura por Darwin Cortes.
El defensor de 18 años, el cual cuenta con contrato vigente con Millonarios hasta junio de 2027, ya tendría todo preparado para llegar a la primera división de Portugal para jugar con Vitória Sport Clube. Según el periodista deportivo, Mariano Olsen, Cortés ya habría firmado un precontrato para jugar en condición de préstamo por un año.
Luego de varias semanas de negociaciones, DARWIN CORTÉS (18) firmó precontrato con @VitoriaSC1922 para sumarse a préstamo por un año y con opción de compra desde @MillosFCoficial.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 7, 2025
El zaguero central zurdo viajará proximamente a Portugal.
Gestión: Alda Group Agency pic.twitter.com/8icU8LPMBh
¿Cómo llegan Millonarios y Cali a la fecha 6 de la Liga BetPlay?
Deportivo Cali ha tenido un vaivén de resultados en el inicio de la competencia de clausura, sumando una victoria, dos empates y dos derrotas que lo dejan en la casilla 13 con 5 unidades. Mientras que Millonarios se ubica en el puesto 20 de la tabla de posiciones con cero puntos y una diferencia negativa de -3 goles.
