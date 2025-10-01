Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 14:55
Millonarios se reforzaría para enfrentar a América: regresa referente
Millonarios podría contar con el regreso de una figura para el duelo ante América de Cali.
Millonarios sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay desde que Hernán Torres asumió el cargo de director técnico, teniendo un rendimiento bastante irregular que no le ha permitido ingresar dentro de los ocho mejores equipos de la competencia e ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares finales.
El cuadro 'embajador' no pasa por su mejor momento, recibió un duro golpe deportivo y anímico al caer en el clásico ante Atlético Nacional, pero tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse en otro duelo importante como lo será contra América de Cali, al cual recibirá en el Estadio El Campín con una novedad en la convocatoria que podría llegar a ser el regreso de Danovis Banguero.
Danovis Banguero estaría listo para jugar el clásico Millonarios vs América
La escuadra comandada por Hernán Torres auspiciará en condición de local, teniendo el factor de su gente a favor y también el historial negativo de la 'mechita'. Aunque para esta ocasión la situación puede llegar a cambiar drásticamente, ya que el estratega tolimense todavía no encuentra un rumbo ganador y cuenta también con varios inconvenientes en cuanto a la conformación de su plantilla, tal como es el caso de Danovis Banguero.
El experimentado defensor de 35 años sufrió una tendinosis en el talón de Aquiles izquierdo, lo que lo ha tenido afuera de los terrenos de juego desde el 15 de septiembre, pero todo parece indicar que este lapso llegará a su fin, ya que se dio a conocer que, tras una serie de entrenamientos a la par con sus demás compañeros, ya encuentra recuperado y podría llegar a sumar minutos en el duelo ante América.
Danovis estaría en proceso de reacondicionamiento, se le ha visto bastante cómodo en los entrenamientos y, ante la gran cantidad de días que aún faltan para enfrentar a América, ya que el duelo se llevará a cabo el 7 de octubre, podría llegar a recuperarse en plena forma para volver a sumar minutos.
#CortitasYalPie#MILLONARIOS— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 30, 2025
👨⚕️🩺
BANGUERO
Está en reacondicionamiento (saliendo de una tendinopatía de aquiles), se espera que esta semana sea suficiente para volver a entrenar a la par de sus compañeros y pueda estar en convocatoria frente a @AmericadeCali
ALEX CASTRO
Esta… pic.twitter.com/YPEgPOQNvj
¿Cómo llega América y Millonarios en la tabla de posiciones?
Ninguno de los equipos la pasa bien en la presente edición de la Liga BetPlay, ambos se encuentran afuera de los ocho mejores, pero el que cuenta con una situación más favorable es América de Cali, el cual se encuentra en la casilla 13 con 14 unidades, y Millonarios está ubicado en el puesto 15 con las mismas unidades.
