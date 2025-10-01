Millonarios se reforzaría para enfrentar a América: regresa referente

Millonarios sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay desde que Hernán Torres asumió el cargo de director técnico, teniendo un rendimiento bastante irregular que no le ha permitido ingresar dentro de los ocho mejores equipos de la competencia e ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares finales.

El cuadro 'embajador' no pasa por su mejor momento, recibió un duro golpe deportivo y anímico al caer en el clásico ante Atlético Nacional, pero tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse en otro duelo importante como lo será contra América de Cali, al cual recibirá en el Estadio El Campín con una novedad en la convocatoria que podría llegar a ser el regreso de Danovis Banguero.

Danovis Banguero estaría listo para jugar el clásico Millonarios vs América

La escuadra comandada por Hernán Torres auspiciará en condición de local, teniendo el factor de su gente a favor y también el historial negativo de la 'mechita'. Aunque para esta ocasión la situación puede llegar a cambiar drásticamente, ya que el estratega tolimense todavía no encuentra un rumbo ganador y cuenta también con varios inconvenientes en cuanto a la conformación de su plantilla, tal como es el caso de Danovis Banguero.

El experimentado defensor de 35 años sufrió una tendinosis en el talón de Aquiles izquierdo, lo que lo ha tenido afuera de los terrenos de juego desde el 15 de septiembre, pero todo parece indicar que este lapso llegará a su fin, ya que se dio a conocer que, tras una serie de entrenamientos a la par con sus demás compañeros, ya encuentra recuperado y podría llegar a sumar minutos en el duelo ante América.