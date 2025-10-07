Millonarios suma y pelea: Tabla de la reclasificación tras la fecha 14

Millonarios volvió a sumar una nueva victoria en el FPC y respira en la Liga Betplay. Tras el triunfo 2-1 en su duelo de local ante América en el estadio El Campín, el equipo dirigido por Hernán Torres llegó a 17 puntos en la tabla de posiciones, cuando restan solo 18 partidos para finalizar la fase regular del campeonato.

Los azules tuvieron un juego bastante complicado en Bogotá ante el elenco americano, pero lograron una victoria clave para acomodarse en la tabla de posiciones. Sin embargo, los azules ganaron un duelo de seis puntos porque también sumaron tres unidades claves para la reclasificación.

Millonarios se mete en la pelea por la clasificación a las copas en 2026

Con este resultado, el conjunto embajador necesita sumar al menos 13 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 30 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que Millonarios deberá ganar la mayoría de sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que deberá sumar 13 de 18 unidades en juego.

Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los azules han recuperado terreno en la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 64 puntos. Este registro los ubica en una posición importante para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.

Si bien todavía hay margen para definir los cupos, los números indican que de seguir sumando unidades los rojos mantendrían una seria aspiración de disputar el cupo a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que son claves desde el aspecto deportivo y económico.

Millonarios sabe que la clasificación a copas es un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Estadio El Campín, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.

Por ahora, los azules necesitan sumar varios puntos en los duelos restantes para terminar como uno de los mejores equipos del año y asegurar su presencia en los torneos internacionales de 2026.

Reclasificación Liga Betplay 2025 tras la fecha 14

1. Deportivo Independiente Medellín | 71 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Independiente Santa Fe | 69 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

3. Deportes Tolima | 67 puntos (clasificado a Libertadores)

4. Atlético Nacional | 67 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

5. Millonarios | 64 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Junior | 63 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. América de Cali | 62 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 56 puntos

9. Once Caldas | 55 puntos