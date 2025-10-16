Millonarios tendría nuevo técnico para 2026: sería un referente de Santa Fe

El panorama para el elenco bogotano es complejo y las señales internas indican que el proyecto actual podría tener sus días contados. La falta de regularidad, las falencias defensivas y la carencia de contundencia en el ataque han sido factores determinantes en esta campaña para el olvido.

Ante esa realidad, en el entorno azul ya se habla de reformas estructurales y de un cambio de dirección en el cuerpo técnico. Millonarios empieza a mirar hacia el futuro y a proyectar lo que será la temporada 2026, con la intención de volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Más allá de que la directiva aún no ha emitido un comunicado oficial, los rumores sobre una posible renovación en el banquillo se hacen más fuertes con el paso de los días. Todo apunta a que la continuidad de Hernán Torres está en duda y que la dirigencia ya baraja nombres para iniciar un nuevo ciclo.

Según la información revelada por el periodista Guillermo Arango en el programa “La FM Más Fútbol”, el principal candidato para asumir las riendas del equipo sería Rafael Dudamel, un técnico con experiencia y reconocimiento en el fútbol colombiano.

El estratega venezolano, recordado por su exitoso paso por Deportivo Cali, donde se coronó campeón en 2021, es del gusto de los directivos azules por su enfoque disciplinado y su capacidad para potenciar talentos jóvenes. Además, su conocimiento del medio y su estilo de juego propositivo lo convierten en una alternativa atractiva para construir un nuevo proceso deportivo.