Millonarios tendría nuevo técnico para 2026: sería un referente de Santa Fe
El elenco embajador podría tener un recambio para Hernán Torres en caso de quedar eliminado de la Liga.
Millonarios quedó con un sabor amargo y una preocupación creciente tras la derrota ante Deportivo Pereira. El conjunto capitalino, que llegaba a la fecha 15 de la Liga BetPlay con la obligación de sumar, cayó en el estadio Hernán Ramírez Villegas y comprometió seriamente su clasificación a los cuadrangulares.
Con apenas 13 unidades posibles en disputa, los dirigidos por Hernán Torres necesitan ganar prácticamente todo para mantener viva una esperanza que se desvanece jornada tras jornada.
¿MILLONARIOS SACARÁ A HERNÁN TORRES?
El panorama para el elenco bogotano es complejo y las señales internas indican que el proyecto actual podría tener sus días contados. La falta de regularidad, las falencias defensivas y la carencia de contundencia en el ataque han sido factores determinantes en esta campaña para el olvido.
Ante esa realidad, en el entorno azul ya se habla de reformas estructurales y de un cambio de dirección en el cuerpo técnico. Millonarios empieza a mirar hacia el futuro y a proyectar lo que será la temporada 2026, con la intención de volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.
Más allá de que la directiva aún no ha emitido un comunicado oficial, los rumores sobre una posible renovación en el banquillo se hacen más fuertes con el paso de los días. Todo apunta a que la continuidad de Hernán Torres está en duda y que la dirigencia ya baraja nombres para iniciar un nuevo ciclo.
Según la información revelada por el periodista Guillermo Arango en el programa “La FM Más Fútbol”, el principal candidato para asumir las riendas del equipo sería Rafael Dudamel, un técnico con experiencia y reconocimiento en el fútbol colombiano.
El estratega venezolano, recordado por su exitoso paso por Deportivo Cali, donde se coronó campeón en 2021, es del gusto de los directivos azules por su enfoque disciplinado y su capacidad para potenciar talentos jóvenes. Además, su conocimiento del medio y su estilo de juego propositivo lo convierten en una alternativa atractiva para construir un nuevo proceso deportivo.
De concretarse su llegada, Millonarios apostaría por un entrenador con trayectoria en selecciones nacionales, especialmente al frente de la Vinotinto, donde demostró liderazgo y carácter. Su perfil encaja en la idea de un proyecto a largo plazo que devuelva la estabilidad futbolística y la identidad competitiva que el club ha perdido en los últimos meses. Para la afición, su nombre representa una oportunidad de reconstrucción y un aire nuevo que podría renovar las ilusiones en el estadio El Campín.
Por ahora, el presente del conjunto embajador es incierto. Torres y sus dirigidos deberán buscar una remontada casi épica para seguir con vida en el campeonato. Sin embargo, en los pasillos de la institución ya se respira un ambiente de transición, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el rumbo de un equipo que, con o sin Hernán Torres, ya piensa en un nuevo proyecto deportivo.
