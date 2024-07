Millonarios tendría un plan con Montero: la verdad detrás de su ausencia

Desde su llegada de la Copa América, Álvaro Montero no hizo presencia en los partidos de Millonarios y más allá de las vacaciones que le habría dado el equipo, se dio a conocer que los 'embajadores' tendrían otros planes con él.

Es importante decir que esta información es todavía extraoficial, pero se presume que Montero estaría buscando salida de Millos y por eso, no fue llamado a los primeros compromisos de Millonarios para la Liga Betplay.

Incluso, justo antes del partido amistoso con River Plate, Millonarios contrató a Iván Arboleda, eso teniendo en cuenta que ya tenía a un portero con experiencia como Diego Novoa.

Cierto o no, la ausencia de Montero empieza a causar rumores y no solo en la prensa, sino entre los aficionados que no entendieron el tiempo de descanso que le dieron a este jugador, pues hay que tener en cuenta que con la selección Colombia no jugó en ningún momento, al menos, durante la Copa América

Así las cosas, ahora solo queda conocer que Álvaro estará en el partido de este domingo frente a Alianza FC, mismo que iniciará sobre las 5:30 pm (hora Colombia).

De no estar, se haría más fuerte la teoría que la prioridad del jugador y del equipo es darle un nuevo aire a Montero en otro club.