Millonarios tiembla previo a la Libertadores: en esto va la situación legal de Leo Castro

Leonardo Castro fue uno de los fichajes de lujo que presentó Millonarios para la temporada del 2023, año en el que tendrán que enfrentar la Copa Libertadores con una plantilla que ilusiona a más de uno tras los resultados que han mostrado en las últimas fechas de la Liga Betplay.

Aunque Leo es una de las contrataciones más llamativas, días atrás se rumoró que había un hecho que impedía al jugador viajar al extranjero, tanto que no estuvo en la pretemporada con el equipo en Estados Unidos, donde Millonarios tuvo dos compromisos amistosos.

En su momento el periodista Marino Sánchez informó: "No puede salir del país... Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex".

Con esta situación, el goleador era una gran duda para disputar la Libertadores, pero todo apunta a que esa situación ya fue aclarada y que podrá disputar el torneo continental sin ningún problema.

Según dio a conocer El Espectador, el proceso de Castro terminó el 19 de septiembre del 2020 tras el pago total de la obligación, pero quedó con una medida cautelar durante dos años, los cuales ya fueron superados.

Así las cosas, todo apunta a que los 'Embajadores' podrán contar tranquilamente con Leo, quien vivirá la fase preliminar de la Libertadores desde el próximo jueves 23 de febrero, cuando tengan que visitar a la U Católica.