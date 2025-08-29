Millonarios tiene nuevo arquero: ficharon competencia para De Amores

¿Por qué vuelve Iván Arboleda a Millonarios?

El guardameta colombiano, con pasado en Banfield y Rayo Vallecano, fue descartado por David González, que en su momento contaba con Álvaro Montero y Diego Novoa. Sin embargo, el paso del mercado de fichajes a mitad de año terminó sacando a Montero rumbo a Vélez y sumando la llegada de Guillermo de Amores.

Tras la llegada del uruguayo a la escuadra embajadora, la situación con su rendimiento no fue la mejor. Bajo el mando de David González, el charrúa no tuvo su mejor versión y los resultados no pudieron respaldarlo. Una vez que llegó Hernán Torres, la situación no ha cambiado mucho.

Al parecer, el nuevo DT tampoco tiene una confianza muy importante en el portero celeste. Además, como guardameta de respaldo, los azules solo contaban con Novoa. Una situación que empujó a que Torres marcará la necesidad a la directiva de sumar un nuevo arquero.

Millonarios y los demás equipos del FPC tiene como fecha límite para inscribir a futbolistas libres este 29 de agosto. Por lo tanto, el equipo azul está en la obligación de cerrar el acuerdo con el jugador este viernes para poder inscribirlo en la Liga y Copa Betplay.