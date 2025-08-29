Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 08:41
Millonarios tiene nuevo arquero: ficharon competencia para De Amores
Millonarios sumará un nuevo refuerzo más en el cierre del mercado de fichajes.
Millonarios sigue sumando novedades en el mercado de fichajes para el segundo semestre. Con casi la mitad de la disputa de la fase todos contra todos de la Liga Betplay, el onceno embajador firmo un nuevo arquero. La llegada del guardameta se da por pedido específico de Hernán Torres.
Lea también: Hernán Torres dio duro golpe y descartó a referente de Millonarios: “No cuento más”
Según lo revelado por la prensa cercana al equipo bogotano, este viernes se cerrará el acuerdo para la llegada e inscripción de Iván Arboleda. El portero, que se había ido del equipo albiazul en el cierre del semestre pasado, viajará a Bogotá para hacerse los exámenes médicos y unirse al cuadro embajador.
¿Por qué vuelve Iván Arboleda a Millonarios?
El guardameta colombiano, con pasado en Banfield y Rayo Vallecano, fue descartado por David González, que en su momento contaba con Álvaro Montero y Diego Novoa. Sin embargo, el paso del mercado de fichajes a mitad de año terminó sacando a Montero rumbo a Vélez y sumando la llegada de Guillermo de Amores.
Tras la llegada del uruguayo a la escuadra embajadora, la situación con su rendimiento no fue la mejor. Bajo el mando de David González, el charrúa no tuvo su mejor versión y los resultados no pudieron respaldarlo. Una vez que llegó Hernán Torres, la situación no ha cambiado mucho.
Al parecer, el nuevo DT tampoco tiene una confianza muy importante en el portero celeste. Además, como guardameta de respaldo, los azules solo contaban con Novoa. Una situación que empujó a que Torres marcará la necesidad a la directiva de sumar un nuevo arquero.
Millonarios y los demás equipos del FPC tiene como fecha límite para inscribir a futbolistas libres este 29 de agosto. Por lo tanto, el equipo azul está en la obligación de cerrar el acuerdo con el jugador este viernes para poder inscribirlo en la Liga y Copa Betplay.
‼️Ⓜ️ El arquero Iván Arboleda (29) tiene posibilidades de regresar a @MillosFCoficial en este mercado de jugadores de libres.— Guillermo Arango (@guilloarango) August 27, 2025
🧤 El técnico Hernán Torres se comunicó directamente con el guardameta. pic.twitter.com/sYLoVURUAI
¿Qué pasará con Novoa tras la llegada de Arboleda?
Según lo revelado desde la cercanía al equipo bogotano, en el onceno comandado por Hernán Torres, la idea es que haya una pelea fuerte por la titular. El entrenador tolimense no ve a De Amores como el arquero sólido y quiere que se vuelva a barajar la situación. La idea sería tener tres guardametas en un nivel alto.
Con el regreso del portero tumaqueño, Millonarios quiere ir mejorando la competencia interna en su plantilla. Los azules saben que deben hacer un gran remate de campeonato para asegurar su lugar en las semifinales de la Liga Betplay, en el mes de diciembre.
