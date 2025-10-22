Millonarios tomó decisión sobre la continuidad de Hernán Torres en 2026

Millonarios atraviesa una de las etapas más tensas de los últimos años. El empate ante Atlético Bucaramanga dejó una sensación de frustración en el entorno azul y expuso los problemas de un equipo que, pese a su historia, hoy lucha por mantenerse en la pelea por la clasificación. La calma en el camerino se ha visto reemplazada por la preocupación y, sobre todo, por el análisis interno que lidera el técnico Hernán Torres.

Tras el compromiso, el estratega tolimense fue directo al reconocer el momento crítico que vive el club. “Soy responsable por lo que está pasando”, dijo Torres ante los medios, en una frase cargada de autocrítica y realismo. Su análisis también apuntó a los errores defensivos: “No nos pueden marcar un gol de saque de banda, eso no tiene justificación”. El tono del entrenador reflejó no solo inconformismo con el rendimiento, sino también un sentido de urgencia ante la posibilidad de quedar fuera del grupo de los ocho mejores.

Pese a las especulaciones, el técnico aclaró que su vínculo contractual se mantiene vigente hasta julio de 2026. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que la continuidad depende más del rendimiento que de la firma. “El compromiso es levantar el equipo”, insistió, pero también lanzó una advertencia: “El plantel necesita refuerzos”. En los pasillos del club ya se habla de posibles movimientos, y el nombre de Rafael Dudamel ha sonado como una opción para el futuro, en caso de que el proyecto actual no logre los resultados esperados.

Con apenas cuatro jornadas por disputar y una cosecha de 18 unidades, el panorama para el cuadro embajador es complejo. Aun ganando sus próximos compromisos ante Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó, el máximo puntaje alcanzable sería 30, cifra que no garantiza la clasificación. El propio Torres reconoció que el empate reciente fue “una oportunidad perdida” para recuperar confianza y meterse nuevamente en la pelea. Cada punto cuenta, y los errores, en este momento, se pagan con la eliminación.

Más que un discurso de excusas, las declaraciones del entrenador parecen ser un llamado de atención hacia adentro del club. “Se siente que la eliminación está cerca”, comentó con sinceridad. La frase encierra una mezcla de frustración y esperanza, propia de quien sabe que los márgenes de error se agotaron. En el camerino, el mensaje ha sido claro: luchar hasta el final y evitar que la historia reciente se repita con otro fracaso deportivo.

El desenlace de esta etapa definirá más que un simple resultado de campeonato. De la clasificación o no al octogonal dependerán decisiones estructurales dentro de la institución. Hernán Torres, consciente de la presión, sabe que su credibilidad está en juego. “Lo estamos luchando, pero partido tras partido se acaban las posibilidades”, afirmó.

El presente de Millonarios es una mezcla de historia, exigencia y urgencia. El club necesita reencontrarse con su identidad, recuperar la confianza de la afición y reafirmar el liderazgo de su entrenador. Torres asume la responsabilidad con entereza, pero deja claro que los ajustes deben llegar pronto si se quiere evitar un desenlace amargo. El tiempo apremia y cada jornada se convierte en una final anticipada para un gigante que no puede permitirse otro tropiezo.