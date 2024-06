Millonarios: Tres razones por las cuales no debió fichar a Falcao

Una temporada con pocos minutos

Apenas fueron 391 minutos disputados en la última campaña con el Rayo Vallecano por la liga española. Falcao estuvo en 22 partidos y solo anotó un gol. El bajón progresivo del delantero ha venido siendo exponencial campaña tras campaña durante los últimos tres años. Las lesiones también le jugaron en contra para perder protagonismo.

Una apuesta incierta

Tras lo anterior, Falcao es una apuesta seria de Azul y Blanco S.A. Comercialmente, un golpe sobre la mesa que traerá resultados económicos, ya que, indudablemente, el fichaje de Falcao logrará que la hinchada responda como se debe, hablando de la venta de abonos. Ahora bien, deportivamente está por verse. El club se enfocó en una monumental contratación, en lugar de varias incorporaciones quizá más utilitarias para la idea futbolística de Gamero.

El fantasma de las lesiones

Si bien el regreso de Falcao a Colombia y a Millonarios en particular despierta una gran ilusión en la hinchada, hay un factor que no se puede ignorar: su historial de lesiones. A sus 37 años, la probabilidad de que vuelva a sufrir lesiones graves no es baja. Si bien se ha mantenido entrenando y ha declarado estar en forma, la realidad es que el 'samario' ha perdido continuidad por cuenta de los problemas físicos que ha tenido.