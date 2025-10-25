Millonarios va por el fichaje de goleador uruguayo para 2026

Para nadie es un secreto que la temporada 2025 de Millonarios fue absolutamente desastrosa, en especial en lo que fue el semestre de clausura, en donde quedó eliminado de la Copa BetPlay, todavía no ha ratificado su lugar en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y perdió también a varias figuras durante el mercado de fichajes.

Con la salida de David González y la contratación de Hernán Torres se esperaba que pudiera mejorar la situación deportiva del club, pero la verdad es que haber tomado las riendas de un equipo ya recorrido no fue tan fácil para el tolimense, por lo que desde la mesa directiva se está empezando a pensar a futuro con el proyecto de Torres, llevando a cabo un par de renovaciones importantes, pero también se empieza a pensar en las contrataciones.

Facundo Boné empezó a sonar para ser el nuevo fichaje de Millonarios

El presente deportivo de Millonarios no es el mejor y una de las zonas más afectadas sin duda alguna es la ofensiva, en especial desde que se dio la salida de Radamel Falcao, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y lesiones importantes como las de Leonardo Castro, quien hasta ahora está empezando a sumar minutos de nuevo.

Frente a esta situación y tomando en cuenta que Hernán Torres deberá seguir en el cargo por un buen tiempo más, se está empezando a conformar un equipo acorde a las necesidades e idea de juego que quiere implementar el estratega tolimense, en donde justamente estaría entrando el nombre de Facundo Boné.