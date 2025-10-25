Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 16:59
Millonarios va por el fichaje de goleador uruguayo para 2026
Hernán Torres ya empieza a pensar en los fichajes de Millonarios para 2026.
Para nadie es un secreto que la temporada 2025 de Millonarios fue absolutamente desastrosa, en especial en lo que fue el semestre de clausura, en donde quedó eliminado de la Copa BetPlay, todavía no ha ratificado su lugar en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y perdió también a varias figuras durante el mercado de fichajes.
Con la salida de David González y la contratación de Hernán Torres se esperaba que pudiera mejorar la situación deportiva del club, pero la verdad es que haber tomado las riendas de un equipo ya recorrido no fue tan fácil para el tolimense, por lo que desde la mesa directiva se está empezando a pensar a futuro con el proyecto de Torres, llevando a cabo un par de renovaciones importantes, pero también se empieza a pensar en las contrataciones.
Le puede interesar: Millonarios sorprende a Santa Fe con un regreso y una baja sensible
Facundo Boné empezó a sonar para ser el nuevo fichaje de Millonarios
El presente deportivo de Millonarios no es el mejor y una de las zonas más afectadas sin duda alguna es la ofensiva, en especial desde que se dio la salida de Radamel Falcao, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y lesiones importantes como las de Leonardo Castro, quien hasta ahora está empezando a sumar minutos de nuevo.
Frente a esta situación y tomando en cuenta que Hernán Torres deberá seguir en el cargo por un buen tiempo más, se está empezando a conformar un equipo acorde a las necesidades e idea de juego que quiere implementar el estratega tolimense, en donde justamente estaría entrando el nombre de Facundo Boné.
El delantero uruguayo cuenta con un largo recorrido en la Liga BetPlay, habiendo sumado minutos y experiencia con Tolima, pero en especial con Deportivo Pasto, escuadra en la que todavía milita. Sin embargo, todo parece indicar que el futuro de Boné estaría afuera del cuadro 'volcánico' para 2026 y uno de los primeros en interesarse sería Millonarios.
🚨| #Millonarios Ⓜ️ en cabeza de Hernán #Torres quiere a Facundo Boné 🇺🇾 para el siguiente semestre.— La Página Embajadora (@LPEmbajadora) October 25, 2025
— @germanandrespaz🏅 pic.twitter.com/w0cObLOsal
En otras noticias: Millonarios empató ante Bucaramanga y el rendimiento de sus jugadores sigue dejando varias dudas.
Lea también: "Es mejor salir bien" Consejo a Néiser Villarreal para que regrese a Millonarios
¿Cómo le ha ido a Facundo Boné en la temporada 2025 con Deportivo Pasto?
El delantero uruguayo de 29 años regresó en la temporada 2025 a Pasto tras un breve paso en Deportes Tolima. Desde entonces ha tenido la oportunidad de sumar 36 partidos, más de 2.300 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 7 goles y 6 asistencias.
Fuente
Antena 2