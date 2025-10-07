Millonarios se enfrenta a América de Cali en el partido por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025. Los azules buscarán un triunfo para salir de la parte baja de la tabla luego de un andar bastante flojo en el segundo semestre.

Para esta oportunidad, los bogotanos llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para no seguir cediendo terreno. Sin embargo, el elenco capitalino arriba a la deriva por la presión en la tabla de ganar o despedirse de la idea de llegar a cuadrangulares.

Del lado del onceno americano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en llegar a cuadrangulares. Los escarlatas saben que se juegan todo en este encuentro y una derrota también los condenaría a la eliminación.