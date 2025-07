Mineiro adelanta el fichaje de figura de la Selección Colombia para Copa Sudamericana

La Selección Colombia terminó la fecha 15 y 16 de las eliminatorias al Mundial 2026 logrando algo que no se veía desde hace varios años y fue completar un total de seis partidos en los que no ha conocido la victoria, lo que empieza a retrasar y preocupar cada vez más la clasificación de manera directa. Sin embargo, no todo es malo en el presente de la 'tricolor', ya que sus jugadores han podido destacar y despertar interés en el mercador de fichajes.

Actualmente han sonado movimientos como el de Luis Díaz a Barcelona, Kevin Castaño ha sonado para la Lazio, James Rodríguez para Real Oviedo y ahora el protagonismo se lo roba nada más y nada menos que el mediocampista, Juan Camilo Portilla, quien ya entró en el radar de Atlético Mineiro para el semestre de clausura y poder disputar lo que resta de la Copa Sudamericana.

Le puede interesar: Millonarios sufriría nueva baja sensible: Once Caldas va por fichaje de un volante

Atlético Mineiro ya negocia con Talleres para fichar a Juan Camilo Portilla

La 'tricolor' sigue sin "levantar cabeza" y ahora tendrá que esperar a los duelos ante Bolivia y Venezuela en las últimas jornadas de las eliminatorias. Sin embargo, se espera que para estas fechas definitivas se pueda volver a contar con figuras como Juan Camilo Portilla, quien puede llegar a aportar con mejor nivel si se logra concretar su traspaso al fútbol de Brasil para jugar con Atlético Mineiro.

Portilla no estuvo presente en los duelos ante Argentina y Perú, pero en los partidos en los que ha estado presente ha sabido sobresalir en el mediocampo de Néstor Lorenzo. Además, su participación en Talleres también ha sido sobresaliente, lo que habría despertado el interés de Atlético Mineiro para reforzarse de cara a la continuidad del Brasileirao y la Copa Sudamericana.