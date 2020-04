Ministerio del Trabajo alemán estudia la propuesta de la Bundesliga

Un documento interno del Ministerio de Trabajo alemán, al que ha tenido acceso la revista "Der Spiegel", sugiere que los jugadores usen mascarillas en el campo, como parte de las medidas preventivas para poder reanudar la Bundesliga.



Una alternativa que se sugiere en el mismo documento es que todos los implicados entren en cuarentena mientras dure la competición. El documento proviene del departamento de seguridad laboral y se considera como una respuesta del plan de la Liga Alemana de Fütbol (DFL) para reanudar la temporada bajo determinadas medidas de seguridad.

Lea también: Barcelona se acerca a otro delantero en caso de una negativa de Lautaro

Se trata, sin embargo, de un documento realizado a nivel de expertos que todavía no ha alcanzado las esferas políticas del ministerio. El ministro Hubertus Heil todavía no ha recibido el documento de sus expertos. La DFL ha presentado un plan para reanudar la temporada en la primera y la segunda Bundesliga con partidos a puerta cerrada aunque sin fijar una fecha concreta.



Se espera que una fecha concreta surja de la próxima reunión de la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los estados federados dentro de una semana. No obstante, desde hace tres días se baraja como fecha posible el 9 de mayo, después de que esa fecha fuera mencionada por el primer ministro bávaro Markus Söder y su homólogo de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet.

Le puede interesar: El 'Tino' Asprilla, con la ilusión de ver al Newcastle campeón de la Champions

El plan de la DFL se basa en una serie de medidas de prevención como la limitación de personas en los estadios, hasta cerca de 300 contando jugadores y árbitros, y la realización de test para todos los implicados con cierta regularidad. Este último punto ha desatado algunas críticas de quienes dicen que los test que se realizarían a jugadores, cuerpo técnico y funcionarios faltarían en otras partes