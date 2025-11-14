Mintrabajo ratifica la decisión en cuanto a Acolfutpro y Dimayor

Un fallo en medio de la tensión

La notificación llega en un momento especialmente delicado. Hace apenas unos días, la FCF y la Dimayor decidieron no firmar el acuerdo colectivo negociado con Acolfutpro, proceso que avanzaba bajo mediación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Esa postura desató la reacción inmediata de los futbolistas, quienes realizaron protestas simbólicas en los partidos de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga, plantones en el campo, jugadores sentados o quietos al inicio del juego, un gesto de rechazo a la dirigencia.

Para Acolfutpro, la decisión del Ministerio no altera su capacidad operativa. Así lo reiteró su director ejecutivo, Carlos González Puche, quien restó impacto al anuncio:

“Es una decisión de enero, que ratifica que no tenemos registro sindical, pero que es un requisito de publicidad que no afecta nuestra personería jurídica. Eso no tiene ninguna trascendencia”.

En diálogo con Blu Radio, Puche fue más allá y sugirió que la actuación del Ministerio podría interpretarse como respuesta a la protesta de los jugadores:

“Si esto se produjo en enero, ¿por qué el 29 de septiembre nos sentamos en Mintrabajo para firmar las condiciones de los jugadores?”.

El dirigente insistió en que Acolfutpro no ha perdido facultades legales, pese a cómo según él lo quieren presentar la Dimayor, la FCF o sectores de la prensa:

“Seguimos operando, no tenemos ninguna limitación”.