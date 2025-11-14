Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 17:12
Mintrabajo ratifica la decisión en cuanto a Acolfutpro y Dimayor
Hoy se emitió un comunicado ratificando la decisión.
El Ministerio del Trabajo confirmó este jueves la cancelación del registro sindical de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, en un nuevo capítulo de la disputa que enfrenta a la agremiación con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor por la firma del pacto colectivo.
La decisión fue comunicada tanto a Acolfutpro como a los entes rectores del fútbol colombiano, tras la determinación emitida el pasado 30 de enero por el Juzgado 12 Laboral de Bogotá. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en febrero parte de ese fallo, dejó una precisión clave:
“La cancelación del registro sindical no conlleva la cancelación de su personería jurídica, ni su disolución ni liquidación”.
Un fallo en medio de la tensión
La notificación llega en un momento especialmente delicado. Hace apenas unos días, la FCF y la Dimayor decidieron no firmar el acuerdo colectivo negociado con Acolfutpro, proceso que avanzaba bajo mediación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Esa postura desató la reacción inmediata de los futbolistas, quienes realizaron protestas simbólicas en los partidos de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga, plantones en el campo, jugadores sentados o quietos al inicio del juego, un gesto de rechazo a la dirigencia.
Para Acolfutpro, la decisión del Ministerio no altera su capacidad operativa. Así lo reiteró su director ejecutivo, Carlos González Puche, quien restó impacto al anuncio:
“Es una decisión de enero, que ratifica que no tenemos registro sindical, pero que es un requisito de publicidad que no afecta nuestra personería jurídica. Eso no tiene ninguna trascendencia”.
En diálogo con Blu Radio, Puche fue más allá y sugirió que la actuación del Ministerio podría interpretarse como respuesta a la protesta de los jugadores:
“Si esto se produjo en enero, ¿por qué el 29 de septiembre nos sentamos en Mintrabajo para firmar las condiciones de los jugadores?”.
El dirigente insistió en que Acolfutpro no ha perdido facultades legales, pese a cómo según él lo quieren presentar la Dimayor, la FCF o sectores de la prensa:
“Seguimos operando, no tenemos ninguna limitación”.
El acuerdo que sigue en el limbo
El pacto colectivo que aún no se firma responde a un pliego de 10 puntos presentado por Acolfutpro en septiembre de 2019. En ese momento, la Dimayor y la FCF se negaron a negociar con el argumento de que no eran los empleadores directos. Solo después de la intervención de la OIT y el Ministerio del Trabajo se sentaron finalmente a la mesa.
Hoy, con el proceso detenido y el fallo sobre el registro sindical reavivado, la tensión entre los futbolistas y la dirigencia del fútbol colombiano vuelve a escalar, justo cuando el país esperaba ver por fin firmado el primer acuerdo colectivo del fútbol profesional.
