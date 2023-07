Carlos Andrés Gómez se valoriza en la MLS: importante ranking lo pone entre los más caros del mundo

Most expensive U21 right wingers in non big-5 league top divisions worldwide 💰

1️⃣ #JohanBakayoko 🇧🇪 (#PSV) €22.6m

2️⃣ #FranciscoConceicao 🇵🇹 (#Ajax) €11.9m

3️⃣ #CarlosAndresGomez 🇨🇴 (#RealSaltLake) €8.5m

From @CIES_Football ⚽ statistical model 🤩 pic.twitter.com/p6yTxyPtTS