Investigan al Inter Miami de David Beckham por irregularidades en los fichajes

El fichaje del francés Blaise Matuidi por el Inter Miami del inglés David Beckham es investigado por la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos para determinar si se violaron las normas de presupuesto salarial y de plantel durante la contratación del centrocampista en 2020.



La oficina del comisionado, Don Garber, pretende determinar si el club de Beckham fichó en efecto al jugador de 33 años a través del llamado dinero de asignación.

De acuerdo con las reglas sobre conformación de planteles anunciada por la MLS el 1 de marzo del año pasado, cada equipo puede fichar hasta dos jugadores cuyas cargas en el presupuesto no excedan el tope salarial.



Matuidi formó parte de la selección que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y se transfirió al Inter el 13 de agosto procedente del Juventus, con el que conquistó tres ligas italianas.



El desempeño del francés en su primera temporada en la MLS no fue el esperado por el Inter Miami, que en agosto declaró que el fichaje se había hecho "mediante la utilización de fondos de adjudicación específicos", y no utilizando la figura de jugador franquicia.



Cada equipo puede usar hasta 2,8 millones de dólares para financiar jugadores de alto precio sin exceder el tope salarial, que en 2021 es de 4,9 millones de dólares.

"Major League Soccer ha comenzado una revisión formal del fichaje del centrocampista Blaise Matuidi por parte del Inter Miami CF, investigando específicamente si el fichaje del jugador cumplió con el presupuesto salarial y las pautas de plantilla de Major League Soccer", anunció la entidad en un escueto comunicado.



Minutos después el Inter expidió otro anuncio en el que manifiesta su disposición a colaborar en la investigación.



"El Inter Miami CF reconoce la declaración hecha hoy por la Major League Soccer y esperamos participar plenamente en el proceso de revisión de la liga. No tendremos más comentarios", declaró el club.