James Rodríguez reveló cuál será su nuevo equipo

James Rodríguez cambiará de equipo, pues el colombiano no llegó a acuerdo con Club León para renovar el vínculo y desde hace varias semanas analiza su futuro deportivo. Ahora, se conoció que ya tendría un principio de acuerdo para jugar en la MLS.

Todo apunta a que James Rodríguez será nuevo jugador del Orlando City de Estados Unidos. El propio futbolista habría afirmado que jugará en la MLS y dio luces de la ciudad en al que vivirá.

La información la presentó el periodista Sebastián Heredia en la emisión de este martes 11 de noviembre de La FM más Fútbol, pues allí indicó que los jugadores de la Selección Colombia concentran en Estados Unidos para sus próximos amistosos y allí James dio luces del que será su nuevo equipo.

"Me contaron que James Rodríguez dijo que va a jugar en la MLS y que él cree que va a vivir en Florida", dijo Heredia; por lo que todo indica que el '10' será nuevo jugador de Orlando City.