Julián Millán se irá de Nacional: pagarían dineral por el ex Santa Fe
El defensa central fue adquirido por el club uruguayo a inicios de 2025.
El defensa Julián Millán estaría próximo a salir de Nacional de Montevideo, club en el que ha sobresalido, motivo por el que es considerado uno de los mejores extremos del balompié uruguayo. Justo por eso es que de afuera se han fijado en él y pagaría millonaria cifra.
Puede leer: Colombia vs Nueva Zelanda cambió de horario, ¿por qué?
Pues Julián Millán dejaría de ser jugador de Nacional para militar en Colorado Rapids de la MLS (Estados Unidos), según informó el periodista Felipe Sierra, quien apuntó que para el cuadro uruguayo será difícil retener al futbolista.
El periodista indicó que en Estados Unidos ya conocen las condiciones para quedarse con Millán, y que en los próximos días llegaría una oferta formal de Colorado Rapids por el defensa vallecaucano.
¿Cuánto pagará Colorado Rapids a Nacional por Julián Millán?
La cifra estimada que pagaría Colorado Rapids a Nacional por Julián Millán sería de 1,5 millones de dólares, teniendo en cuenta que se trata de un jugador que tiene contrato hasta diciembre de 2027 con los Bolsilludos.
Cabe recordar que Independiente Santa Fe NO entrará en este negocio ni recibirá dinero, pues el club no ejerció la opción de compra por Millán en diciembre de 2024 y justo por ello fue que se marchó a Nacional.
Estadísticas de Julián Millán en Nacional
Julián Millán ha disputado 44 partidos, donde solo ha recibido siete tarjetas amarillas, ninguna roja, ha anotado cuatro goles y ha dado dos asistencias. En conclusión, es de los mejores defensas centrales del fútbol uruguayo.
Le puede interesar: Millonarios definió sus arqueros para 2026
Antes de militar en Nacional, Millán jugó durante dos años en Independiente Santa Fe y previo a ello en Cortuluá (hoy Internacional de Palmira), club que mantiene un porcentaje de sus derechos, por lo que ganaría dinero en la operación.