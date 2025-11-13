Julián Millán se irá de Nacional: pagarían dineral por el ex Santa Fe

El defensa Julián Millán estaría próximo a salir de Nacional de Montevideo, club en el que ha sobresalido, motivo por el que es considerado uno de los mejores extremos del balompié uruguayo. Justo por eso es que de afuera se han fijado en él y pagaría millonaria cifra.

Puede leer: Colombia vs Nueva Zelanda cambió de horario, ¿por qué?

Pues Julián Millán dejaría de ser jugador de Nacional para militar en Colorado Rapids de la MLS (Estados Unidos), según informó el periodista Felipe Sierra, quien apuntó que para el cuadro uruguayo será difícil retener al futbolista.

El periodista indicó que en Estados Unidos ya conocen las condiciones para quedarse con Millán, y que en los próximos días llegaría una oferta formal de Colorado Rapids por el defensa vallecaucano.

¿Cuánto pagará Colorado Rapids a Nacional por Julián Millán?

La cifra estimada que pagaría Colorado Rapids a Nacional por Julián Millán sería de 1,5 millones de dólares, teniendo en cuenta que se trata de un jugador que tiene contrato hasta diciembre de 2027 con los Bolsilludos.