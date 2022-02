La MLS le cierra las puertas a James: "No necesitamos un jugador al final de su carrera”

James Rodríguez dejó claro que no aspira a estar mucho tiempo en Qatar. A través de Twitch, el volante manifestó que ha venido tomando ritmo, pero que su futuro cercano pasa por estar en otra liga frente a la poca competitividad de donde está.

No descarta volver a Europa, pero, principalmente, su aspiración pasa por ir a la MSL en Estados Unidos. “Físicamente estoy bien. ¿Volver a Europa?, por qué no, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos (MLS), que me gusta mucho, pero todavía falta para eso”, dijo.

Aunque James se mostró confiado de jugar en la principal liga de norteamérica, la propia MLS le cerró las puertas al futbolista colombiano, a través de Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, quien fue enfático con lo que aseguró.

"No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó", dijo Garber, durante el Media Day de la MLS, agregando que es una falta de respeto.

"Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas, o en la flor de su carrera, y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores".

Vale añadir que además de James, otro jugador que expresó en los últimos días su deseo de jugar en la MLS fue Neymar, quien actualmente se encuentra en el PSG.