Mascherano tomó decisión con Messi y su renovación en el Inter Miami

Mascherano le da importancia a toda la plantilla del Inter Miami

El técnico argentino informó, además, de que mantiene conversaciones abiertas con toda su plantilla para sacar la mejor versión de cada jugador.



"No solamente he hablado con Leo. No solamente. Uno necesita todo el tiempo tener la devolución de los jugadores en cuanto a lo que sientes ellos dentro de la cancha. Entrenar no es ser un cabeza dura de imponer tus ideas, es un ida y vuelta con los jugadores. nosotros proponemos cosas, pero necesitamos que los jugadores se sientan cómodos", afirmó.



"Con Leo tengo un diálogo cotidiano, pero no solamente con él o con los más grandes. Es ir viendo cuáles son las sensaciones que tienen cada uno de los chicos", concluyó.