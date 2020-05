Mauro Manotas contó cómo se vive en la MLS el regreso a los entrenamientos

Mauro Manotas es uno de los jugadores más destacados del plantel de Houston Dynamo, que este jueves volvió a las prácticas luego de varios días de confinamiento. El futbolista colombiano, quien estuvo cerca de llegar a Cruz Azul, pero que finalmente no arregló su pase a la institución mexicana, contó al programa 'Planeta Fútbol', de Antena 2, cómo se dio esa vuelta a los entrenamientos previa a la competencia.

"Hoy iniciamos y fue nuestro primer entrenamiento después de esa larga cuarentena que hemos tenido. El equipo propuso un proyecto a la MLS y a la alcaldía de Houston mediante el cual llegamos al club con todas las medidas de precaución y cuando uno llega nos hacen test de temperatura, estamos atentos a cualquier síntoma e informamos todo al cuerpo médico para que todo esté bien", arrancó diciendo el goleador.

Posteriormente, refiriéndose a la vuelta de la competencia, confirmó: "No han dicho fecha de reinicio, pero la MLS dijo que en la primera semana de junio era lo más probable que se reanudara el fútbol de Estados Unidos".

Analizando su presente, Manotas se refirió a la posibilidad de una transferencia, tema sobre el que señaló: "Tengo dos años más de contrato, renové el año pasado y acá estamos muy contentos. Se han dado situaciones mínimas y por eso no me he ido, digamos, al Cruz Azul. Pero el 'profe' Wilmer Cabrera no dio el aval en ese momento por agradecimiento. Al fútbol europeo ha sido mucho más complejo. En este último mercado hubo cosas importantes que seguro en un futuro me van a ayudar".

Y sobre el mismo tema, agragó: "Todos tienen la imagen de que la MLS solo trae jugadores para el retiro, pero en los últimos años han traído jugadores mucho mejores y por mi parte estoy seguro de que si hago la misma cantidad de goles que se esperan, seguro conseguiré reconocimiento".

Finalmente se refirió a la posibilidad de jugar con Carlos Darwin Quintero, con quien compartirá equipo durante esta temporada: "Estaba muy ilusionado de jugar con Carlos Darwin y hemos hecho una bonita amistad. Para mí lo más importante es la familia y los amigos, más allá de lo profesional y yo siempre voy a ser un agradecido con la vida y con mis padres por darme la motivación que se necesita para salir adelante. Hoy en día ellos no han podido venir, pero seguramente en un futuro estarán en primera fila".