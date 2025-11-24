Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 08:36
Messi se impone con el Inter Miami y alcanza impresionante cifra
El argentino fue clave para que su equipo consiguiera ganar el partido de las semifinales de conferencia.
El Inter Miami de Lionel Messi se metió en la final de la conferencia este tras una impresionante actuación del astro argentino, en un duelo que parecía sería mucho más parejo de lo que realmente fue, el equipo de David Beckham goleó a Cincinnati de visitante y jugará la final frente a New York City en casa.
Messi: Un gol, tres asistencias y una clasificación histórica
En el partido disputado en la noche del 23 de noviembre Lionel Messi volvió a dejar una actuación digna de recordar, el argentino guio a su equipo a su primera final de conferencia. El partido fue frente a Cincinnati FC en el TQL Stadium de la ciudad, los enfrentaba a un rival que siempre les había puesto las cosas complicadas, de hecho desde la llegada del mejor jugador de la historia, para muchos, no habían logrado ganar.
Sin embargo, esta ocasión fue muy diferente, apenas al minuto 19 el mismo Messi con un gran cabezazo, cosa rara en él, puso el 1-0 y empezó a encaminar la clasificación, para después poner 3 asistencias, una a Mateo Silvetti y dos a Tadeo Allende con las que su equipo consiguió el 4-0 final y su primera clasificación a una final de conferencia.
1300 participaciones de gol
Messi con sus 4 participaciones en el partido de anoche llegó a una cifra que magnifica de cierta manera lo que ha sido su carrera, el argentino llegó a 1300 participaciones de gol en 1134 partidos, más de una participación por partido a lo largo de toda una carrera de más de 24 años es un número impresionante que dignifica lo que ha sido el jugador, no solo un goleador, pero tampoco solo un "playmaker", un jugador completo.
Las estadísticas de Messi:
- 1134 partidos
- 896 goles
- 404 asistencias
¿Inter Miami clasificó a la final de conferencia?
Con la victoria 4-0 el equipo de Messi, Alba, Busquets y Suarez consiguió su primera clasificación a una final de conferencia, final en la que deben enfrentar al New York City en casa.
La MLS no ha confirmado todavía fecha ni hora a la espera de que se defina la final de la otra conferencia en la que Vancouver ya espera rival.
Fuente
Antena 2