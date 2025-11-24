Messi se impone con el Inter Miami y alcanza impresionante cifra

Messi: Un gol, tres asistencias y una clasificación histórica

En el partido disputado en la noche del 23 de noviembre Lionel Messi volvió a dejar una actuación digna de recordar, el argentino guio a su equipo a su primera final de conferencia. El partido fue frente a Cincinnati FC en el TQL Stadium de la ciudad, los enfrentaba a un rival que siempre les había puesto las cosas complicadas, de hecho desde la llegada del mejor jugador de la historia, para muchos, no habían logrado ganar.

Sin embargo, esta ocasión fue muy diferente, apenas al minuto 19 el mismo Messi con un gran cabezazo, cosa rara en él, puso el 1-0 y empezó a encaminar la clasificación, para después poner 3 asistencias, una a Mateo Silvetti y dos a Tadeo Allende con las que su equipo consiguió el 4-0 final y su primera clasificación a una final de conferencia.

1300 participaciones de gol

Messi con sus 4 participaciones en el partido de anoche llegó a una cifra que magnifica de cierta manera lo que ha sido su carrera, el argentino llegó a 1300 participaciones de gol en 1134 partidos, más de una participación por partido a lo largo de toda una carrera de más de 24 años es un número impresionante que dignifica lo que ha sido el jugador, no solo un goleador, pero tampoco solo un "playmaker", un jugador completo.

Las estadísticas de Messi: