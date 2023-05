MLS anunció a su nuevo equipo: ya tiene estadio propio y será propiedad de una tribu nativa

San Diego (California, EEUU) recibió este jueves el visto bueno de la MLS para convertirse en el trigésimo club de la liga de fútbol estadounidense a partir de la temporada 2025 que tendrá una tribu nativa en un grupo de inversores que incluye además a Manny Machado, estrella de las Grandes Ligas de béisbol.

La Tribu Sycuan de la Nación Kumeyaay se convertirá de esta manera en la primera tribu nativa norteamericana en contar con una participación en el fútbol profesional estadounidense, informó la Major League Soccer (MLS) en un comunicado.

Tras agregar este año al Saint Louis City a su campeonato liguero, la MLS realizó un anuncio histórico al entregarle su trigésimo equipo a San Diego, un mercado de gran pasión futbolística que ya demostró tener enorme seguimiento con las Wave de Alex Morgan en la NWSL, la liga de fútbol femenino.

Vea también: [Video] Carlos Andrés Gómez reapareció, fue figura y marcó primer gol en la MLS

Además de la Tribu Sycuan y de Manny Machado, el club será propiedad de Mohamed Mansour, un empresario que preside la firma de gestión de inversiones 'Man Capital'.

Una de las empresas que pertenecen a la firma es RTD (Right to Dream), que cuenta con academias internacionales de desarrollo de talento y que también dirige el club profesional danés Nordsjaelland.

"Que momento de orgullo es este para la ciudad y la Tribu Sycuan traer la MLS a San Diego. Sycuan tiene profundas raíces en la comunidad de San Diego y encontró un socio increíble en Mohamed Mansour y la experiencia futbolística que aporta con Right to Dream", afirmó el presidente de la Nación Tribal Sycuan, Cody Martínez.

Le puede interesar: [Video] Un ex Nacional y Millonarios se robó la atención en la MLS: golazo de chilena

El nuevo equipo de San Diego jugará sus partidos como local en el estadio Snapdragon, casa de las Wave, con un aforo de 35.000 espectadores. El año pasado, las Wave de Morgan establecieron el récord de asistencia en un partido de la NWSL con 32.000 espectadores.

"Estoy agradecido por la oportunidad de unirme al grupo de propietarios de la MLS de San Diego. Sigo plantando raíces en esta increíble comunidad que significa tanto para mí y construyo sobre mi conexión con los increíbles aficionados", aseguró el pelotero Manny Machado, una leyenda del deporte de San Diego.

"Me siento alentado por el compromiso y la experiencia del club que aporta, a través de Right to Dream, en el desarrollo de jóvenes atletas personales, académicos y atléticos, y emocionado de apoyar el crecimiento del fútbol en San Diego", concluyó.