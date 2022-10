MLS: Definidos los cruces de semifinales; habrá derbi de Los Angeles y duelo texano

Los clubes NY City FC y Dallas FC lograron este lunes sus respectivos boletos para las semifinales del fútbol estadounidense de la MLS, tras victorias sobre el Inter Miami y el Minnesota United, respectivamente.

El actual campeón de la liga estadounidense (MLS), el New York City FC, avanzó a las semifinales de la Conferencia Este al golear 3-0 al Inter Miami en el Citi Field, en Queens.

La derrota de Miami significa la despedida del fútbol del delantero argentino Gonzalo Higuaín, ex Real Madrid y Juventus, entre otros, quien había anunciado que se retiraría al final de esta temporada.

"El sueño terminó, ahora comienza otra vida", dijo Higuaín en una conferencia de prensa posterior al partido.

"Sentí que lo que amaba se había acabado", dijo al explicar sus emociones en estos momentos. "Ha sido la mitad de mi vida, una carrera de 17 años y me vinieron a la mente imágenes de toda mi carrera. Aunque me voy muy contento porque lo he dado todo hasta hoy y eso es lo más importante".

New York City FC, propiedad del City Football Group del Manchester City, ahora se enfrentará en semifinales de conferencia el domingo a Montreal, que eliminó al Orlando City el domingo.

Posteriormente, el FC Dallas necesitó ir a los penales para vencer a Minnesota United (5-4) luego de que el juego terminara 1-1 en el tiempo reglamentario.

Dallas se enfrentará a los rivales de Texas, Austin, en la próxima ronda por la Conferencia Oeste después de superar una batalla prolongada contra Minnesota.

MLS: Así se jugarán las semifinales de las conferencias 2022

Los playoffs continúan el jueves con Philadelphia Union recibiendo a Cincinnati y Los Angeles Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández enfrentando a Los Angeles FC del también mexicano Carlos Vela. Por su parte, el domingo se jugarán los duelos Montreal vs New York City FC y Austin FC ante Dallas.

Resultados de la primera ronda de playoffs de la MLS

New York Red Bulls - FC Cincinnati 1-2

LA Galaxy - Nashville SC 1-0

Austin FC - Real Salt Lake 3-1 en tanda de penales (2-2)

Montreal - Orlando City 2-0

New York City FC - Inter Miami 3-0

FC Dallas - Minnesota 5-4 en penales (1-1)