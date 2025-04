MLS le da fuerte "golpe" a Lionel Messi: está en peligro su seguridad

La nueva edición de la MLS inició de la mejor manera, con un sólido liderato por parte del Inter Miami, el cual ha disputado cinco compromisos y se mantiene en la primera casilla con 13 unidades obtenidas en cuatro victorias y un empate. El equipo de Lionel Messi se posiciona como candidato a quedar campeón de la competencia aunque el nivel deportivo del '10' podría empezar a peligrar.

El campeón del mundo con la Selección Argentina arribó al fútbol estadounidense en la temporada 2023 tras una serie de condiciones negociadas con las directivas del club, entre las cuales estaría la de contar con la presencia de su guardaespaldas Yassine Cheuko, pero la MLS habría tomado una drástica decisión y lo habría vetado de los terrenos de juego para proteger a Messi.

Le puede interesar: Conmebol sorprende con cambio de última hora en el reglamento de Libertadores y Sudamericana

La Major League Soccer perjudicó a Lionel Messi tras anunciar una nueva norma de seguridad que impediría que Yassine Cheuko pueda protegerlo en los compromisos de Inter Miami.

El guardaespaldas del '10' de Argentina se pronunció con respecto a esta preocupante situación y le hizo un llamado a la liga, ya que el fútbol estadounidense no está bien preparado para afrontar los retos que conlleva la seguridad de uno de los jugadores más importantes del mundo, reveló las falencias que tiene el sistema de la MLS frente a ello y por lo cual espera que le permitan cumplir con su trabajo.

Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido 16 personas. Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa.