Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 06:49
Muriel pide pista en la Selección Colombia tras recibir destacado premio en la MLS
El delantero podría volver a ser considerado para vestir nuevamente la camiseta 'Tricolor'.
Luis Fernando Muriel, delantero colombiano del Orlando City, fue elegido recientemente como mejor jugador de la jornada 28 en la presente edición de la MLS, jugador que en el partido pasado por Leagues Cup se había reportado también con 3 anotaciones en el triunfo 5-1 ante Necaxa.
El delantero de 34 años firmó un doblete el pasado domingo en la goleada por 4-1 de Orlando City al Inter Miami, derbi de Florida que no tuvo por lesión a su capitán Lionel Messi.
El argentino Martín Ojeda y Marco Pašalić marcaron también para el conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja. Un Orlando City que ya había derrotado por 0-3 al Inter Miami el pasado mayo, marcando este años su dominación en los clásicos.
Lea también: Gustavo Puerta podría jugar en España: oferta millonaria por su fichaje
En otras noticias: ¿cuál ha sido el mejor capitán de la Selección Colombia?
Muriel está desatado en el Orlando City y pide pista en la Selección Colombia
El jugador atlanticense atraviesa un momento destacado en la MLS, donde se ha convertido en una pieza determinante para el Orlando City gracias a sus goles y asistencias en partidos clave. El atacante colombiano, con una amplia trayectoria en el fútbol europeo tras su paso por clubes como Atalanta, Sevilla, Fiorentina, Sampdoria y Udinese, aporta no solo su capacidad goleadora, sino también la experiencia adquirida en ligas de alto nivel.
Su versatilidad le permite desempeñarse tanto como delantero centro como en el rol de segundo punta, adaptándose a diferentes esquemas tácticos y ofreciendo soluciones variadas en ataque. Además, su recorrido en la Selección Colombia, donde ha disputado varias ediciones de la Copa América y las Eliminatorias mundialistas, respalda su capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia.
El colombiano ha resurgido en el fútbol de la MLS
En el Orlando City, Muriel ha sabido conectar rápidamente con el núcleo actual del equipo, entendiendo los movimientos y sociedades necesarias para potenciar el juego ofensivo. Su presencia no solo amplía las variantes en el frente de ataque, sino que también eleva el nivel competitivo de la plantilla, unas virtudes que sin duda pueden ser atractivas para el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.
Fuente
Antena 2