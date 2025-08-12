Muriel pide pista en la Selección Colombia tras recibir destacado premio en la MLS

Luis Fernando Muriel, delantero colombiano del Orlando City, fue elegido recientemente como mejor jugador de la jornada 28 en la presente edición de la MLS, jugador que en el partido pasado por Leagues Cup se había reportado también con 3 anotaciones en el triunfo 5-1 ante Necaxa.



El delantero de 34 años firmó un doblete el pasado domingo en la goleada por 4-1 de Orlando City al Inter Miami, derbi de Florida que no tuvo por lesión a su capitán Lionel Messi.

El argentino Martín Ojeda y Marco Pašalić marcaron también para el conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja. Un Orlando City que ya había derrotado por 0-3 al Inter Miami el pasado mayo, marcando este años su dominación en los clásicos.

