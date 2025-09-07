Murió futbolista de Selección Colombia que iba a jugar en la MLS

Se conoció sobre la muerte de Eder Smic Valencia, delantero colombiano de apenas 16 años quien se perfilaba como una de las grandes promesas del balompié nacional.

El jugador murió luego de un accidente automovilístico que se produjo en Puerto Tejada (Cauca) el pasado sábado 6 de septiembre. La noticia ha conmocionado al deporte colombiano y a quienes hicieron parte de su proceso formativo.

Puede leer: [Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali

¿Quién era Eder Smic Valencia?

Valencia, oriundo de Guachené (Cauca), era parte de la Academia Alemana Popayán, institución donde se formó y que lo mostró al fútbol internacional y a la Selección Colombia.

Con 1,88 metros de estatura, su potencia y calidad lo llevaron a estar en la mira de varios equipos internacionales, y justamente estaba por llegar a Estados Unidos para firmar con un club de la MLS.