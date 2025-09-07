Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 18:45
Murió futbolista de Selección Colombia que iba a jugar en la MLS
El delantero tenía acuerdo para firmar con los New York Red Bulls.
Se conoció sobre la muerte de Eder Smic Valencia, delantero colombiano de apenas 16 años quien se perfilaba como una de las grandes promesas del balompié nacional.
El jugador murió luego de un accidente automovilístico que se produjo en Puerto Tejada (Cauca) el pasado sábado 6 de septiembre. La noticia ha conmocionado al deporte colombiano y a quienes hicieron parte de su proceso formativo.
Puede leer: [Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali
¿Quién era Eder Smic Valencia?
Valencia, oriundo de Guachené (Cauca), era parte de la Academia Alemana Popayán, institución donde se formó y que lo mostró al fútbol internacional y a la Selección Colombia.
Con 1,88 metros de estatura, su potencia y calidad lo llevaron a estar en la mira de varios equipos internacionales, y justamente estaba por llegar a Estados Unidos para firmar con un club de la MLS.
Pues el atacante de 16 años tenía un acuerdo para unirse la próxima semana al New York Red Bulls, equipo de la MLS, en lo que iba a ser un paso clave en su carrera. Claro está que el jugador ya estaba vinculado a este grupo.
Eder Smic Valencia ya había vestido la camiseta de la Selección Colombia Sub-16, tras ser convocado por el técnico Freddy Hurtado para un microciclo realizado en Barranquilla entre el 4 y el 12 de agosto pasado.
Le puede interesar: [Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander
Su vínculo con los New York Red Bulls ya había comenzado, pues participó con el equipo Sub-16 en la Bull’s Cup, torneo organizado por Red Bull Bragantino. Allí debutó con gol, marcando el tanto del conjunto estadounidense en la derrota 1-2 frente a Santos.
Algunos catalogaban a Valencia como un delantero de proyección internacional. Su físico imponente y olfato de gol lo habían convertido en uno de los jugadores a seguir en el corto plazo.
Rest in peace to Eder Smic Valencia, 16 year old talent from Academia Alemana Popayán who had an agreement to sign with the New York Red Bulls next week. He passed away in a car accident. 🇨🇴🕊️🙏— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) September 7, 2025
Strength to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/EaPj40TcSC
¡Smic a la Selección Colombia Sub 16! 🇨🇴— Academia Alemana Popayán - AAFP (@_AAFPopayan) July 31, 2025
Nuestro atacante Eder Smic Valencia (2009), de Guachené Cauca, ha sido convocado por el DT Freddy Hurtado para un nuevo microciclo de trabajo de la categoría, del 4 al 12 de Agosto en Barranquila.
Made in AAFP 🇨🇴🇩🇪 pic.twitter.com/O5KtLPgC9H
Fuente
Antena 2