Cargando contenido

Futbolista y logo de la MLS
Futbolista y logo de la MLS
Pixabay y Pes Logos
MLS
Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 18:45

Murió futbolista de Selección Colombia que iba a jugar en la MLS

El delantero tenía acuerdo para firmar con los New York Red Bulls.

Se conoció sobre la muerte de Eder Smic Valencia, delantero colombiano de apenas 16 años quien se perfilaba como una de las grandes promesas del balompié nacional.

El jugador murió luego de un accidente automovilístico que se produjo en Puerto Tejada (Cauca) el pasado sábado 6 de septiembre. La noticia ha conmocionado al deporte colombiano y a quienes hicieron parte de su proceso formativo.

Puede leer: [Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali

¿Quién era Eder Smic Valencia?

Valencia, oriundo de Guachené (Cauca), era parte de la Academia Alemana Popayán, institución donde se formó y que lo mostró al fútbol internacional y a la Selección Colombia.

Con 1,88 metros de estatura, su potencia y calidad lo llevaron a estar en la mira de varios equipos internacionales, y justamente estaba por llegar a Estados Unidos para firmar con un club de la MLS.

Lea también
Image
Zinedine Zidane, técnico francés

Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia

Ver más

Pues el atacante de 16 años tenía un acuerdo para unirse la próxima semana al New York Red Bulls, equipo de la MLS, en lo que iba a ser un paso clave en su carrera. Claro está que el jugador ya estaba vinculado a este grupo.

Eder Smic Valencia ya había vestido la camiseta de la Selección Colombia Sub-16, tras ser convocado por el técnico Freddy Hurtado para un microciclo realizado en Barranquilla entre el 4 y el 12 de agosto pasado.

Le puede interesar: [Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander

Su vínculo con los New York Red Bulls ya había comenzado, pues participó con el equipo Sub-16 en la Bull’s Cup, torneo organizado por Red Bull Bragantino. Allí debutó con gol, marcando el tanto del conjunto estadounidense en la derrota 1-2 frente a Santos.

Algunos catalogaban a Valencia como un delantero de proyección internacional. Su físico imponente y olfato de gol lo habían convertido en uno de los jugadores a seguir en el corto plazo.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Futbolistas colombianos en el exterior

Imagen

New York

Imagen

Curiosidades del fútbol

Imagen
MLS

MLS

Imagen

Red Bull Bragantino

Imagen
Red Bull

Red Bull

Cargando más contenidos

Fin del contenido