Particular campaña: Equipo de la MLS modificó su escudo a causa del coronavirus

El Inter Miami CF, la nueva franquicia de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), modificó su emblema en sus plataformas digitales para apoyar las recomendaciones de distanciamiento social por causa del COVID-19, con la imagen de dos garzas cuyas patas antes estaban entrelazadas y ahora aparecen separadas.



Las garzas blancas en relieve del escudo del Inter Miami, que representan "libertad y fuerza", ahora están en función de acortar la pandemia mundial ocasionada por el nuevo coronavirus.



"El emblema ha sido alterado de manera que las garzas blancas icónicas, que normalmente están entrelazadas para representar la unidad de nuestra comunidad, se encuentran separadas una de la otra", indica un comunicado del club enviado este lunes a Efe.

"El COVID-19 ha paralizado al mundo entero y como resultado de ello es importante que sigamos los consejos y la dirección de las autoridades y seamos partícipes de la práctica de distanciamiento social", dijo el vicepresidente de Relaciones Comunitarias del club, Chris Allan.



We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.