'Pibe’ Valderrama perdería récord en la MLS: Messi podría superarlo

Sin duda alguna, la Major League Soccer de Estados Unidos ha venido tomando mucho protagonismo y ha estado en los ojos de estrellas como Luis Alberto Suárez, Lionel Messi, Thomas Müller, Sergio Busquets, Jordi Alba, Heung-Min Son, entre otros referentes. Pero, quienes crearon el paso para esto fueron nada más ni nada menos que Edson Arantes Do Nascimento ‘Pelé’ y Carlos Alberto Valderrama.

Evidentemente, en fechas diferentes, Pelé y el ‘Pibe’ se volvieron en insignias del fútbol estadounidense. El brasileño dejó huella en el Cosmos de Nueva York, mientras que el colombiano lo hizo en Tampa Bay y en el Miami Fusion.

Récords que hasta la fecha siguen dando de qué hablar con el brasileño y el colombiano liderando varios aspectos en la historia de la MLS y ahora, Lionel Messi podría superar a Carlos Valderrama en la final del torneo contra el Vancouver Whitecaps.

EL RÉCORD QUE TODAVÍA LE PERTENECE AL ‘PIBE’ VALDERRAMA EN LA MLS

Han pasado grandes figuras en Estados Unidos, pero nadie en la historia reciente ha sido tan clarito como lo fue Carlos Valderrama en el 2000 cuando, con el Tampa Bay Mutiny regaló la cifra de 26 asistencias, nada más ni nada menos que una estadística que se ha mantenido durante estos 25 años.

Dar 26 asistencias en toda una temporada no es para nada sencillo, y ahora Lionel Messi persigue ese récord que quiere lograr desbancando al colombiano que sigue en la parte alta. Por ahora, Lionel suma un total de 21 pase goles durante toda esta campaña en donde puede coronarse campeón y dejar a un lado a una insignia como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama.

En la definición de la MLS, Lionel Messi tendrá que hacer una locura para poder igualar a Carlos Valderrama o superarlo. En este momento, el campeón del mundo en 2022 suma 21 asistencias y deberá dar cinco para llegar a la misma marca de hace 25 años del ‘Pibe’, o bien, seis para dejarlo en un escalón más abajo.

Como si fuera poco lo histórico que es Carlos Valderrama en la MLS, el mediocampista también es el cuarto jugador con más asistencias en la liga de Estados Unidos con 117 asistencias. Lionel Messi espera superar poco a poco al ‘Pibe’, pero primero deberá ganar el título y desbancarlo como el máximo asistente en una temporada.

El ‘Pibe’ ya había elogiado a Lionel Messi como el mejor fichaje de la MLS en toda la historia y lo demostró afirmando que, “con Messi hay un quiebre en la historia del fútbol norteamericano, pero no descubro nada, ya lo está demostrando…Los estadios se llenan con su sola presencia, y se vacían sin él. Cuando lo sacaron en un partido faltando pocos minutos, la gente se fue. Como que ya no tenía sentido quedarse, ¿no?”. Ahora el argentino debe responder superándolo en asistencias en una temporada.