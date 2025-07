Rodrigo De Paul ya dio respuesta al fichaje por el Inter Miami; sorpresiva decisión

Mascherano no se refirió al fichaje de Rodrigo De Paul

El técnico del equipo rosado de la MLS, el también argentino Javier Mascherano, respondió a las dudas de la prensa sobre el flamante fichaje del mediocampista, sin embargo, prefirió no hablar de rumores.

“Claramente todo el mundo conoce a este tipo de jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que no están con nosotros y no pertenecen a nuestro club. Creo que sería una falta de respeto a los jugadores que tenemos y que trabajan día a día con nosotros. El día de mañana, sea el o cualquier otro jugador que venga, hablaré y podré dar una opinión más en profundidad”, aseguró Mascherano.