Rooney los delató: así se están "aprovechando" de las transferencias en la MLS

El ex jugador del DC United, Wayne Rooney, considera que dice que los propietarios de equipos de la MLS están "aprovechando" el sistema de intercambio y transferencia de la liga.



Rooney dejó la MLS en agosto de 2019 cuando le restaban dos años en su contrato para unirse al Condado Derby de segundo nivel de Inglaterra como jugador y entrenador.

En entrevista con el programa "Ask A Pro Show", de Perfect Soccer, Rooney dijo que los propietarios de la MLS están explotando a sus jugadores, y los estadounidenses en particular están obteniendo la peor parte.



Dijo que "en mi primera semana, tuvimos a un jugador al que, cuando terminó de entrenar, le dijeron que lo iban a transferir a otro lugar".



"Estaba como,' ¿Por qué? ¿Que está pasando? ¿A dónde voy?... Así es de fácil", dijo.



El jugador indicó que "sé que funciona de esa manera en el baloncesto (NBA) y en el fútbol americano (NFL), pero a esos jugadores se les pagan millones y millones de dólares".

Indicó que ellos "pueden permitirse el lujo de hacer eso, pero los jugadores de la MLS no pueden. Obtienen un pequeño porcentaje de dinero, que ni siquiera cubrirá las facturas, ni siquiera cubrirá lo que tienen para vivir".



Rooney comentó que "Creo que MLS necesita analizarlo porque, al verlo, muchos de los propietarios se están aprovechando de la (estructura) de la liga, que está afectando a los jugadores estadounidenses".



Consideró que "Podría beneficiar a (otros). Para mí, fui durante 18 meses, Zlatan (Ibrahimovic) estuvo allí durante dos años. Nos beneficiamos de una buena adaptación en Estados Unidos, y de marcar algunos goles".



"Pero para los chicos que vienen detrás, con los que nunca he podido hablar, todavía me siento mal por ellos muy dentro de mí".