Heung-min Son se despidió del Tottenham y ya fue presentado en su nuevo club

Son Heung-min no llega de vacaciones a la MLS

Los Angeles FC presentó este miércoles a Son Heung-min como nuevo jugador, en un acto en el que el delantero surcoreano reconoció que la MLS no era su "primera opción" pero dejó claro que llega al club "para ganar".



"Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante", aseguró Son, que este mismo miércoles se despidió del Tottenham, donde ha militado durante 10 temporadas.



Aunque el LAFC no ha hecho públicas las cifras de la operación, según medios estadounidenses, Son, que firma hasta 2027, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS con un traspaso que ronda los 26 millones de dólares.