Heung-min Son se despidió del Tottenham y ya fue presentado en su nuevo club
El delantero surcoreano deja los Spurs siendo leyenda.
El delantero surcoreano Son Heung-min se despidió este miércoles del Tottenham para fichar por Los Angeles FC después de una icónica carrera de 10 temporadas con el club inglés.
El surcoreano de 33 años, uno de los jugadores asiáticos más talentosos se une al LAFC después de vestir durante 10 años la camiseta del Tottenham en la Premier League inglesa, donde marcó 173 goles en todas las competiciones, registró 101 asistencias y se convirtió en el primer jugador asiático en ganar la Bota de Oro de la Premier League en 2021-22.
El surcoreano Son se despidió de los Spurs
El excapitán de los Spurs se despidió con una publicación en su cuenta de Instagram en la que recordó su llegada al norte de Londres y como la afición creyó en él y le apoyó en los buenos y en los malos momentos.
"Ha llegado el momento de decir adiós al Tottenham Hotspur. Mi hogar durante la última década", empezó escribiendo Son sobre su llegada en 2015 al norte de Londres y aseguró que los aficionados le acogieron con los brazos abiertos, creyeron en él y le apoyaron en los buenos y en los malos momentos. "Y ahora, diez años después, el norte de Londres estará para siempre en mi corazón", expresó el extremo.
Son Heung-min no llega de vacaciones a la MLS
Los Angeles FC presentó este miércoles a Son Heung-min como nuevo jugador, en un acto en el que el delantero surcoreano reconoció que la MLS no era su "primera opción" pero dejó claro que llega al club "para ganar".
"Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante", aseguró Son, que este mismo miércoles se despidió del Tottenham, donde ha militado durante 10 temporadas.
Aunque el LAFC no ha hecho públicas las cifras de la operación, según medios estadounidenses, Son, que firma hasta 2027, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS con un traspaso que ronda los 26 millones de dólares.
Golden Boot pedigree. World-class talent.— LAFC (@LAFC) August 6, 2025
Coming to a pitch near you 🔜 pic.twitter.com/fOahNg1dvU
El delantero surcoreano reconoció durante la presentación que el LAFC no era su primera opción al dejar la Premier League, pero que una llamada con el copresidente y director general del club, el exfutbolista John Thorrington, le hizo cambiar de opinión.
"Si soy honesto, no era mi primera opción. Pero fue la primera llamada que recibí cuando terminó mi temporada. Me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía ir, y miren, ahora estoy aquí", reconoció.
