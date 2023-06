Tres razones por las que Messi tomó la decisión de ir al Inter de Miami

Lionel Messi dio el bombazo, tal vez del año, en el mercado de fichajes al anunciar que se irá al Inter de Miami a jugar tras su salida del París Saint Germain, un hecho que acabó con la ilusión de los aficionados del Barcelona, quienes soñaban con el regreso del jugador.

Vea también: Lionel Messi pone fin a las especulaciones y confirma en cuál equipo jugará

Dicho anuncio fue hecho por el mismo jugador argentino, quien dio a conocer a Mundo Deportivo que hay varias razones que lo llevaron a elegir la MLS como su próximo destino, incluso por encima de propuestas como la de Arabia Saudita.

Messi confirmó al medio español que una de las razones principales era que no quería repetir el pasado con los Culés: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver [al Barcelona], pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera".

Por otro lado, la segunda razón apunta a que quería tomar su propia decisión y no quería perjudicar a los otros jugadores del Barcelona: "Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

Y finalmente, priorizó las condiciones de su entorno: "Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona".

Le puede interesar: ¿Cuáles colombianos juegan en el Inter de Miami, posible nuevo equipo de Messi?

Con esta situación, inicia la nueva era de Messi, quien desde ya enloquece a los hinchas del equipo estadounidense, el cual ganó una de las pujas más importantes en la historia del fútbol.