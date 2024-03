Un colombiano en el 11 ideal de la MLS junto a Lionel Messi

El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, que anotaron un doblete cada uno el sábado en el 5-0 endosado por el Inter Miami al Orlando, figuran este lunes en el mejor once de la semana de la MLS.



Messi, que también estuvo en el mejor once de la semana uno y dos de la liga estadounidense, repite en la mejor alineación anunciada por la MLS tras comenzar el curso con tres goles en tres partidos.



El argentino no marcó en el debut frente al Real Salt Lake, pero firmó un gol para salvar un empate en el campo de Los Ángeles Galaxy (1-1) y metió dos tantos contra el Orlando en el 'Clásico' de Florida (5-0).

En el tridente ofensivo ideal de la MLS entró por primera vez Luis Suárez, quien estrenó su cuenta goleadora en la MLS con dos dianas al Orlando.



"Muy feliz por él que haya podido convertir, ya sabemos lo que es Luis, lo que es capaz de hacer, toda la gente sabe. Cuando menos te lo esperas te resuelve el partido", afirmaba Messi al acabar el duelo con Orlando al analizar el partido de Suárez.



En el mejor once de la semana también entró el argentino Lucho Acosta, del Cincinnati, que dio una asistencia en la victoria de su equipo en el campo del Chicago Fire.

Además, el colombiano Andrés Gómez, protagonista con un gol y una asistencia en la victoria del Real Salt Lake contra Los Ángeles FC (3-0), integra la mejor alineación de la semana.