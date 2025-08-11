[Video] Muriel amargó a Messi; marcó doblete en triunfo contra Inter Miami

El colombiano Luis Muriel, con un doblete, fue la estrella del Orlando City este domingo en la paliza por 4-1 ante el Inter Miami, que jugó su segundo partido seguido sin Lionel Messi por una lesión muscular.



El argentino Martín Ojeda también fue fundamental y marcó el tercer gol del conjunto de Orlando. La guinda la puso Marco Pašalić, en un derbi de Florida donde Muriel llegaba con excelentes sensaciones tras firmar un triplete en el 5-1 del conjunto de Orlando ante el Necaxa en la Leagues Cup. Ojeda selló entonces los otros dos tantos.

