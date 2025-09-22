Modifican horario de un partido de Selección Colombia rumbo al Mundial

La Selección Colombia Femenina ya piensa en su estreno en la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, un torneo que será clave en el camino al Mundial 2027. Esta competencia fue adoptada por la confederación como el equivalente a las Eliminatorias sudamericanas en la rama femenina.

El debut de la Selección Colombia será ante Perú el viernes 24 de octubre. El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:00 de la tarde, luego de la modificación oficializada este lunes 22 de septiembre por la Federación Colombiana de Fútbol.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia viene de consolidarse como una de las potencias de Suramérica tras su actuación en el Mundial 2023 y ahora quiere dar un nuevo paso rumbo a la cita orbital de 2027.

Participantes y formato de la Liga de Naciones Femenina

El certamen, que se jugará entre 2025 y 2026, reunirá a nueve selecciones de la región (todas las afiliadas a Conmebol, excepto Brasil) y definirá qué equipos estarán presentes en la próxima Copa del Mundo.

En este formato, las dos mejores de la tabla asegurarán cupo directo, mientras que la tercera y la cuarta disputarán el repechaje.