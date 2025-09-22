Actualizado:
Modifican horario de un partido de Selección Colombia rumbo al Mundial
La Tricolor está próxima a disputar la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.
La Selección Colombia Femenina ya piensa en su estreno en la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, un torneo que será clave en el camino al Mundial 2027. Esta competencia fue adoptada por la confederación como el equivalente a las Eliminatorias sudamericanas en la rama femenina.
El debut de la Selección Colombia será ante Perú el viernes 24 de octubre. El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:00 de la tarde, luego de la modificación oficializada este lunes 22 de septiembre por la Federación Colombiana de Fútbol.
El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia viene de consolidarse como una de las potencias de Suramérica tras su actuación en el Mundial 2023 y ahora quiere dar un nuevo paso rumbo a la cita orbital de 2027.
Participantes y formato de la Liga de Naciones Femenina
El certamen, que se jugará entre 2025 y 2026, reunirá a nueve selecciones de la región (todas las afiliadas a Conmebol, excepto Brasil) y definirá qué equipos estarán presentes en la próxima Copa del Mundo.
En este formato, las dos mejores de la tabla asegurarán cupo directo, mientras que la tercera y la cuarta disputarán el repechaje.
La elección de Medellín como sede se realizó luego de contemplar opciones como El Campín de Bogotá y el Américo Montanini de Bucaramanga, pero la capital antioqueña se convirtió en la opción más viable para acoger este estreno de la Liga de Naciones.
Calendario de Colombia en la Liga de Naciones Femenina
El calendario de Colombia continuará con dos salidas de visitante: ante Ecuador el 28 de octubre y frente a Bolivia el 28 de noviembre. Posteriormente, la selección descansará en la cuarta fecha, programada para el 2 de diciembre.
La competición se reanudará en abril de 2026, cuando la Tricolor retomará su camino en busca de uno de los cupos directos. Serán en total nueve jornadas, aunque cada selección disputará únicamente ocho compromisos debido a que siempre habrá un equipo libre.
🗓️ 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘃𝘀. 𝗣𝗲𝗿𝘂́, 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲 🔜🏆— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2025
La Federación Colombiana de Fútbol se permite comunicar la modificación del primer partido por la CONMEBOL Liga de Naciones… pic.twitter.com/2bqtloaAYb
