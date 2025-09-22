Cargando contenido

Selección Colombia Femenina
Selección Colombia Femenina
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 17:39

Modifican horario de un partido de Selección Colombia rumbo al Mundial

La Tricolor está próxima a disputar la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

La Selección Colombia Femenina ya piensa en su estreno en la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, un torneo que será clave en el camino al Mundial 2027. Esta competencia fue adoptada por la confederación como el equivalente a las Eliminatorias sudamericanas en la rama femenina.

Puede leer: Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

El debut de la Selección Colombia será ante Perú el viernes 24 de octubre. El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:00 de la tarde, luego de la modificación oficializada este lunes 22 de septiembre por la Federación Colombiana de Fútbol.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia viene de consolidarse como una de las potencias de Suramérica tras su actuación en el Mundial 2023 y ahora quiere dar un nuevo paso rumbo a la cita orbital de 2027.

Participantes y formato de la Liga de Naciones Femenina

El certamen, que se jugará entre 2025 y 2026, reunirá a nueve selecciones de la región (todas las afiliadas a Conmebol, excepto Brasil) y definirá qué equipos estarán presentes en la próxima Copa del Mundo.

En este formato, las dos mejores de la tabla asegurarán cupo directo, mientras que la tercera y la cuarta disputarán el repechaje.

Lea también
Image
Balón y trofeo de la Liga Betplay

Tres cambios que tendrá la Liga Betplay 2026; los confirmó Dimayor

Ver más

La elección de Medellín como sede se realizó luego de contemplar opciones como El Campín de Bogotá y el Américo Montanini de Bucaramanga, pero la capital antioqueña se convirtió en la opción más viable para acoger este estreno de la Liga de Naciones.

Calendario de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

El calendario de Colombia continuará con dos salidas de visitante: ante Ecuador el 28 de octubre y frente a Bolivia el 28 de noviembre. Posteriormente, la selección descansará en la cuarta fecha, programada para el 2 de diciembre.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'

La competición se reanudará en abril de 2026, cuando la Tricolor retomará su camino en busca de uno de los cupos directos. Serán en total nueve jornadas, aunque cada selección disputará únicamente ocho compromisos debido a que siempre habrá un equipo libre.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Selección Colombia Femenina

Imagen

Liga de Naciones Femenina Conmebol

Imagen

Fútbol Internacional

Cargando más contenidos

Fin del contenido