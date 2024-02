Modric tendría futuro asegurado tras el retiro: este sería su importante cargo

Real Madrid lidera la presente temporada en la Liga Española, pero, pese a la tranquilidad en la cima, y los seis puntos que le saca al sorpresivo, Girona, también hay varias dudas en lo que sería el futuro de varios jugadores dentro del plantel para el 2024/25.

Hace poco dieron un parte de tranquilidad con la renovación de Carlo Ancelotti, quien estaba sonando como el próximo estratega de la selección de Brasil. El italiano, considerado como uno de los mejores directores técnicos en la actualidad, seguirá al frente y ya dio su primera instrucción para el futuro del Real Madrid para la siguiente temporada.

Ante las dudas que hay alrededor del futuro de Toni Kroos y Luka Modric dentro de la institución, el tema con el balcánico es lo que más genera expectativas, a la espera de saber si renovará, o le pondrá punto final a su trayectoria deportiva. En España afirman que ni el club ni el jugador estarían pensando en la ampliación contractual.

Se acerca junio, y el volante de 38 años, Luka Modric podría pensar en el retiro. Pero, no sería un adiós del Real Madrid. Carlo Ancelotti quiere como sea retener al ex Tottenham Hotspurs dentro del club, claramente, ya no como jugador, sino ofreciéndole un trabajo dentro del staff.

De acuerdo con el medio británico, The Athletic, Carlo Ancelotti ofreció un rol para Luka Modric dentro del cuerpo técnico de la institución blanca. Sin embargo, según ese medio el croata no habría aceptado, pero no fue un no definitivo. Al parecer, dentro de los planes de Luka estaría seguir ligado al balompié sin dar noticia todavía de su retiro como profesional.

Real Madrid se juega todas sus cartas en esta liga y en la Champions League pensando que pueden ser los últimos títulos de Luka Modric como jugador blanco.