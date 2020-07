Mohamed Salah habló de Falcao y propuso un partido amistoso en Colombia

Uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad es el egipcio Mohamed Salah, recientemente campeón de la Premier League con Liverpool y candidato al premio del Balón de Oro el año pasado tras conquistar la Champions League. El talantoso mediocampista dialogó en exclusiva con La FM y Antena 2 y expresó sus pensamientos sobre la Selección Colombia.

“Lo que hay que hacer es jugar un amistoso Colombia vs Egipto, el equipo nacional colombiano es muy bueno, no quiero decir nombres para no dejar afuera a otros; hay que jugar un amistoso y hacerlo en Colombia”, señaló sin rodeos el mediocampista egipcio cuando le preguntaron por la actualidad del equipo ‘tricolor’.

Asimismo, tuvo palabras para uno de los jugadores más reconocidos del país: “Falcao es un jugador que sigue haciendo goles en todo lado y en la Selección le ha ido muy bien. No lo he conocido, pero todo mundo me dice que él es muy agradable y una gran persona”, agregó Mohamed.