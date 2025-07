Moisés Caicedo sentó realidades: "No estoy ahora en ese nivel"

El ecuatoriano Moisés Caicedo, pieza fundamental del Chelsea que se medirá este martes en las semifinales del Mundial de Clubes al Fluminense, reflejó este lunes su satisfacción por el torneo que están haciendo pero también se mostró autocrítico sobre su nivel y hasta dónde puede llegar en el plano individual.

"Es un gran torneo. Estamos aquí en la semifinal y estamos muy contentos por estar aquí, por lo que hemos conseguido", dijo a los medios antes del entrenamiento del Chelsea en Orangeburg (Nueva York, EE.UU.), donde tiene sus instalaciones en New York City FC de la MLS.

"Aún tengo muchísimo por mejorar. Siempre digo que no tengo límites y que quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo. No estoy ahora en ese nivel. En mi cabeza siempre me digo que no estoy en ese nivel. Por eso cada día quiero esforzarme más", añadió.

El ecuatoriano se perdió el partido de cuartos de final ante el Palmeiras, que terminó con triunfo del Chelsea por 1-2, pero estará disponible para enfrentarse al Fluminense por un puesto en la final del Mundial de Clubes.

Enzo Maresca, técnico de los 'Blues', subrayó este lunes el valor que supone tener a Caicedo de vuelta en el equipo.

"Moi vuelve con nosotros, estamos encantados y muy felices de tenerlo. Ha sido muy importante en esta temporada para nosotros con todo lo que hemos hecho", dijo en una rueda de prensa.