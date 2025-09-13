Monterey ficharía joya colombiana como dulpla de Anthony Martial

Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX, sorprendió a propios y extraños con su reciente movimiento en el mercado: la llegada del delantero francés Anthony Martial, quien firmó contrato hasta 2027 con opción a un año adicional. Este anuncio, realizado el pasado 12 de septiembre, envía un mensaje directo a sus competidores: el cuadro regiomontano quiere consolidarse como un equipo de referencia en la región.

El fichaje de Martial no es un hecho aislado. El exjugador del Manchester United se sumará a un plantel plagado de figuras internacionales, donde destacan Oliver Torres, Lucas Ocampos y Jesús Corona, con quienes coincidió en su paso por el Sevilla. Este reencuentro refuerza la idea de un vestuario sólido y con experiencia europea, dirigido por Domènec Torrent, y que también cuenta con hombres de peso como Sergio Ramos y Sergio Canales, todos comprometidos con un mismo objetivo: llevar a Rayados a la cima.

Sin embargo, la verdadera bomba mediática podría estar aún por estallar. Diversos rumores señalan que el Monterrey estaría preparando el terreno para fichar a James Rodríguez, cuyo contrato con León expira en diciembre de 2025. “El volante colombiano no ha definido su renovación”, señala la información difundida, lo que abre una ventana para que otros clubes negocien su llegada. La posibilidad de ver al exjugador del Real Madrid vistiendo la camiseta de Rayados se ha convertido en uno de los temas más comentados en el entorno futbolístico.

Para James, un cambio de aires en un proyecto de esta magnitud tendría sentido. La capacidad financiera del Monterrey permitiría ofrecerle un contrato acorde a su trayectoria, mientras que la presencia de Sergio Ramos, con quien compartió vestuario en España, podría ser un factor motivador adicional. Además, la llegada de Anthony Martial sugiere que el club está decidido a competir no solo en torneos locales, sino también en competencias continentales, consolidando así su imagen de potencia regional.

Hasta el momento, la directiva regiomontana no ha emitido declaraciones oficiales sobre un eventual acercamiento al futbolista colombiano. No obstante, la incorporación del atacante francés ya es un mensaje claro para el mercado: Monterrey quiere convertirse en destino preferido para jugadores de élite y no teme invertir en talento con recorrido internacional. Su rendimiento actual 18 puntos en siete partidos del torneo Apertura respalda este tipo de operaciones y le da margen para soñar con un título.

Para el mediocampista cafetero, la disyuntiva está servida: continuar en un León que le ofrece continuidad, aunque con incertidumbre sobre su renovación, o sumarse a un proyecto ambicioso que podría devolverlo al primer plano mediático. Lo que hoy parece solo especulación puede transformarse en noticia en los próximos meses, confirmando que la Liga MX vive uno de sus periodos más atractivos en materia de fichajes y proyectos deportivos.