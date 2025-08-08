Actualizado:
Montoya señaló a los colombianos tras derrota de la selección femenina: "no me importa"
El expiloto de Fórmula 1 expuso el gran problema que tienen los colombianos opinando acerca del deporte.
Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se encuentran actualmente en territorio colombiano y durante su estadía aquí han venido concediendo entrevistas a medios de comunicación, una de ellas con el programa ‘Despierta Win’, donde el expiloto de Fórmula 1 se refirió a los colombianos y la acostumbrada actitud que muestran frente a sus deportistas.
El expiloto de Williams y McLaren, que ganó 7 Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2001 y 2006, no fue ajeno a la más reciente presentación de la Selección Colombia en la Copa América Femenina, donde criticó las opiniones que llegaron tras la épica final perdida.
Juan Pablo Montoya confesó el “gran problema” que tiene Colombia
El padre y entrenador del joven que actualmente compite en la Fórmula 2, fue contundente con sus palabras y habló sin filtros de la forma en la que los colombianos tratan a sus deportistas, confesando que Sebastián asiste al psicólogo parar tratar aquellas derrotas que puede sufrir en su carrera y que podrían hacerle acreedor de dolorosas críticas.
“El problema más grande en Colombia es que, le gusta que uno gane, pero cuando uno no gana, es el perdedor más grande del mundo. En Colombia no miran que llegaron a la final y fueron segundas en el mundo, miran que perdieron”, empezó diciendo.
”El problema más grande en Colombia, es que le gusta que uno gane, pero cuando uno no gana, es el perdedor más grande del mundo. En Colombia no miran que llegaron a la final y fueron segundas en el mundo, miran que perdieron” Juan Pablo Montoya, piloto colombiano.#DespiertaWIN pic.twitter.com/9ajAvpKRup— Win Sports (@WinSportsTV) August 8, 2025
Montoya sugirió que los colombianos deberían tratar mejor a sus deportistas
Para el excorredor de 49 años, una derrota “no es el fin del mundo” y simplemente “hay que prepararse mejor para el siguiente paso”, dijo Montoya en su tono relajado, pero directo en la entrevista.
“Puedo decirlo porque realmente no me importa lo que piensen. En vez de apreciar que llegaron a la final, ven que perdieron, entonces es complicado. Ellas llegaron acá y lo que tienen que hacer es ver qué hicimos bien y qué hicimos mal y qué faltó”, añadió Montoya.
