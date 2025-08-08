Montoya señaló a los colombianos tras derrota de la selección femenina: "no me importa"

Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se encuentran actualmente en territorio colombiano y durante su estadía aquí han venido concediendo entrevistas a medios de comunicación, una de ellas con el programa ‘Despierta Win’, donde el expiloto de Fórmula 1 se refirió a los colombianos y la acostumbrada actitud que muestran frente a sus deportistas.

El expiloto de Williams y McLaren, que ganó 7 Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2001 y 2006, no fue ajeno a la más reciente presentación de la Selección Colombia en la Copa América Femenina, donde criticó las opiniones que llegaron tras la épica final perdida.

Lea también: Luis Javier Suárez debutó en liga con Sporting; así le fue en el triunfo ante Casa Pía